04/12 各報重點新聞一覽

南檢起訴拖斷台澎海纜的中國籍船長，管碧玲（右）表示將全面監管中資背景船舶。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/04/12 07:14

自由時報

拖斷台澎海纜 中國籍船長起訴

全國首件起獲中資空殼船「宏泰五十八號」斷纜案，台南地檢署昨依電信管理法起訴中國籍王姓船長。檢方強調，雖然案件不複雜，但涉及國家安全，造成中華電信初估千萬元損失，被告行為惡劣，請求法院合適量刑；王男則移審台南地院，裁定延續羈押。

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美關稅談判第一批 台灣上桌 台灣加一 賴：加強與美經貿合作 布局全球

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賴清德總統昨赴台中與機械及工具機業者座談，他以台語發言近十一分鐘，稱「台灣是（美國）第一批談判對象，政府要保護產業發展」，要大家有信心；賴總統還強調，要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，將國家經濟發展策略調整為「台灣加一」，改為「立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界」。

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建置平台推保本保利 招攬投資虛幣 吸金14.8億 區塊鏈專家黃偉軒起訴

國內知名區塊鏈專家黃偉軒，涉嫌自二○一九年起建置思帝科（STEAKER）數位資產管理平台，推出高利率投資方案，並以無虧損保本保利吸引投資虛擬貨幣，至二○二二年底，共吸金十四億八五四三萬餘元；台北地檢署昨依違反銀行法「法人非法經營收受存款業務」罪及洗錢防制法，起訴塞席爾商思帝科公司，以及該公司負責人黃偉軒、技術長修敏傑、營運長潘沂莛、行銷長盧天心等四人。

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聯合報

陸對美關稅加到125% 習近平：不畏懼任何無理打壓

美國總統川普打響關稅戰後，中國大陸國家主席習近平昨天首度對此發聲，強調「中國不畏懼任何無理打壓」。同日，大陸宣布對美關稅進一步提高至百分之一百廿五。大陸外長王毅表示，「我們（中國大陸）站出來阻止強權，也是為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界」。

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我列首波談判名單 美貿易代表：今與台灣談關稅

美國對等關稅衝擊我國產業，賴清德總統昨表示，我國現階段是美國政府列入第一波談判名單內，盼大家能團結，朝野能支持。美國貿易代表葛里爾十一日接受福斯新聞訪問時透露，十一日稍晚，將與以色列、台灣代表就關稅對談；他並表示，中國大陸對關稅做出的反應令人遺憾。

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中國時報

排到了 台美展開關稅對談

台美正就對等關稅進行談判。賴清德總統11日上午赴台中與機械產業代表座談時表示，台灣是美政府第一波談判名單，會做好準備和美國談判，確保國家利益、保護產業未來發展。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）當地時間11日接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，並表示大陸對關稅做出的反應令人遺憾。

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陸調高美關稅至125％ 不再追加

中美關稅戰持續交鋒。在白宮把對中國關稅加到145％，並再度提高對中港小額包裹關稅至約120％後，中國11日三度回敬，宣布對美產品關稅由84％調升至125％，並強調如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。中國國家主席習近平首度對中美貿易戰表態，強調打關稅戰沒有贏家，與世界作對，將孤立自己。

詳見陸調高美關稅至125％ 不再追加。

賴清德總統昨赴台中與機械及工具機業者座談，強調要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，將國家經濟發展策略調整為「台灣加一」。（記者廖耀東攝）

知名區塊鏈專家黃偉軒，涉嫌建置平台引投資虛擬貨幣，吸金14億餘元，台北地檢署昨起訴。（取自STEAKER官網）

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