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    建置平台推保本保利 招攬投資虛幣 吸金14.8億 區塊鏈專家黃偉軒起訴

    知名區塊鏈專家黃偉軒，涉嫌建置平台引投資虛擬貨幣，吸金14億餘元，台北地檢署昨起訴。（取自STEAKER官網）

    知名區塊鏈專家黃偉軒，涉嫌建置平台引投資虛擬貨幣，吸金14億餘元，台北地檢署昨起訴。（取自STEAKER官網）

    2025/04/12 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕國內知名區塊鏈專家黃偉軒，涉嫌自二○一九年起建置思帝科（STEAKER）數位資產管理平台，推出高利率投資方案，並以無虧損保本保利吸引投資虛擬貨幣，至二○二二年底，共吸金十四億八五四三萬餘元；台北地檢署昨依違反銀行法「法人非法經營收受存款業務」罪及洗錢防制法，起訴塞席爾商思帝科公司，以及該公司負責人黃偉軒、技術長修敏傑、營運長潘沂莛、行銷長盧天心等四人。

    年利率高達88％ 誘投資人

    黃男成立的STEAKER平台，宣稱幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益，但檢調追查，黃等人涉利用該平台推出年利率三．五％至八十八％等投資方案，並強調公司透過博歐科技公司（CYBAVO公司）託管部分企業資產，設置用戶資產安全基金（SAFU），可保障客戶因交易平台異常或駭客攻擊等所受損失，依此招攬投資。

    思帝科、黃男等4人 觸法

    檢方統計，投資人三年多來投入泰達幣三七一八萬餘顆、USDC七七一萬餘顆、BUSD二○三萬多顆、DAI十五萬多顆、以太幣六○一顆、比特幣卅七顆，投入的資金折合台幣約十四億八五四三萬餘元，但被害人投入的虛擬通貨達一定數量，STEAKER系統即自動轉入黃等人的入金錢包，黃等人再以轉出等手法，製造幣流斷點。

    檢調於二○二二年發動搜索，黃男遭收押偵辦，後來獲交保，全案昨天偵結，思帝科公司及黃男等四人被起訴。

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