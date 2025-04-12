拖斷台澎海纜 中國籍船長起訴

南檢起訴拖斷台澎海纜的中國籍船長，管碧玲（右）表示將全面監管中資背景船舶。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/04/12 05:30

〔記者王捷、吳亮儀／綜合報導〕全國首件起獲中資空殼船「宏泰五十八號」斷纜案，台南地檢署昨依電信管理法起訴中國籍王姓船長。檢方強調，雖然案件不複雜，但涉及國家安全，造成中華電信初估千萬元損失，被告行為惡劣，請求法院合適量刑；王男則移審台南地院，裁定延續羈押。

本案另有七名中國籍船員同船作業，經專案小組調查後認定犯嫌不足，均為不起訴處分，並由相關單位依法遣返。

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中資空殼船 Ｚ字形航行犯案

中華電信表示，將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

檢方指出，王姓船長駕駛「宏泰五十八號」貨輪，明知船上電子海圖已清楚標示海底電纜位置，仍在今年二月廿五日凌晨，於台南市北門區西方外海約五浬處，故意釋放錨爪並駕船以Ｚ字形航行，利用錨爪蓄意勾斷中華電信公司台澎三號海纜，影響澎湖與國內的電話與網路通訊。

據了解，「宏船」疑似有中資背景，在拖斷電纜後，澎湖多處地區出現通訊中斷情形，甚至有民眾無法通報急難，險釀衍生公共安全風險。王男始終否認犯行，稱並未刻意破壞海纜，指船隻是因天候不穩才放錨待命。

貨輪卻沒載貨物 有特定目的

調查人員透露，「宏船」船身有插換船名的插槽，可以隨時更換，船體有多處破損，連甲板都有用水泥填補的痕跡，船上沒有載送貨物，這種船一旦進入商港，根本無法通過安全審查出海，簡直就是為了「特定目的」存在，不可能載貨，國內近、外海有多艘類似「宏船」的可疑船隻徘徊，都在國外註冊，海巡人員貿然登船檢查，如同踏進外國領土，容易牽扯敏感外交事件，籲政府重視。

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