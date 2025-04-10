中國用語入侵校園！「充電寶」讓老師超火 網曝1詞更氣憤

中國用語入侵校園，老師聽到「充電寶」超火大。示意圖。（路透）

2025/04/10 22:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國的短影音充斥網路，讓台灣民眾不自覺講出中國用語。一名自稱老師的網友抱怨，在上課時聽到國小五年級的學生脫口「充電寶」讓他當場無言，並嚴厲糾正「那個東西叫做行動電源」。貼文曝光後，讓網友們都感同身受，不僅年輕人受影響，長輩也接觸到太多中國影片。

網友在社群平台Threads發文說，昨日在教課時，聽到小學五年級的學生講出「充電寶」3字，讓原PO當下大驚失色，並立刻糾正該學生「那個東西叫做行動電源，之後請不要在課堂上使用大陸用語」。

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原PO還透露，近期改學生的作業時，也經常遇到學生在造句中寫出「小區」、「門衛」、「公交車」、「視頻」等中國用語，對此也讓他感到相當氣憤說「聽到支語、看到簡字真的會讓老師很火大」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「最可怕的是覺得這些支言支語沒問題，連自己被文化滲透了都不知道，等到小孩子長大自然而然就會放棄抵抗中共了」、「我昨天改考卷改到牛油果，差點沒暈倒，馬上圈起來寫『酪梨』，氣死』、「在國小的課表和課綱上叫『本國語言』，不要學中華人民共和國的用語和簡體字」。

另外，不少網友都指出，最多人把「影片」講成「視頻」，「我每次聽到視頻都頭暈，是影片」、「長輩慢慢都被中國影片洗腦了」、「抖音真的害人不淺」、「已經慢慢被文化滲透了」、「我媽70歲也說視頻」、「一堆長輩每天看大陸影片，久了都講視頻了」。

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