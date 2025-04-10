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    泡麵沒肉能入境台灣？ 防檢署有解：違規最高可罰100萬

    防檢署提醒，民眾如違規攜帶疫區肉品，最高可罰100萬元。（擷取自農業部動植物防疫檢疫署）

    防檢署提醒，民眾如違規攜帶疫區肉品，最高可罰100萬元。（擷取自農業部動植物防疫檢疫署）

    2025/04/10 20:24

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾出國旅遊時，總會購買當地特色伴手禮帶回台灣，但其實有些東西可不能隨意攜帶入境。一名網友表示，在日本看見「吉伊卡哇」限量泡麵想帶回台灣，卻因為泡麵含有乾燥豬肉而猶豫不決。對於這類問題，農業部動植物防疫檢疫署指出，「泡麵含肉樣態極多，判斷不易，建議不要帶回台灣，如果已經帶上飛機，一定要在入境時向防檢局檢疫人員申報」。

    網友在Threads發文說，在日本旅遊時看見「吉伊卡哇」限量泡麵，當下就想帶回台灣當作伴手禮，但不知道泡麵裡是否含有肉類違禁品，因此讓原PO好奇問，「這款泡麵可以帶嗎？需要主動申報嗎？」

    貼文曝光後，引起網友討論，「上次回來入境有問相關工作人員，他說泡麵類這種加工過乾燥的基本上都可以，真空包那種就不行」、「內容物寫乾燥豬」、「上次帶了十幾杯泡麵回來，直接問檢疫人員，他說日本泡麵都可以，我要拿出來結果他連看都不看」、「泡麵有含肉、蛋碎，可是有乾燥、高溫殺菌」。

    農業部動植物防疫檢疫署指出，泡麵因其含肉類經高度加工之動物油脂、萃取物、水解物、精煉物、風味劑及肉類乾燥粉狀物，風險極低，但因泡麵含肉樣態極多，判斷不易，建議不要攜入我國；旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次的罰鍰20萬元，第2次以上違規直接裁罰100萬元。

    另外，「駐墨爾本台北經濟文化辦事處」也曾在FB粉專提醒，「袋鼠蛋蛋」製成的鑰匙圈、開瓶器等「澳味」十足的紀念品，屬於禁止入境的動物產品。動植物或相關產品能否攜帶入境，旅客可以在出國或入境前，事先查詢「農業部動植物防疫檢疫署」官網瞭解相關規定，以免受罰。

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