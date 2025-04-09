赴澳旅遊想帶超夯名產「袋鼠蛋蛋」返台 網憂：怕被開罰20萬

但澳洲政府為避免袋鼠繁殖過剩，會定期派人捕抓與人道處理，並製作成各種特色伴手禮，其中最受歡迎的莫過於「袋鼠蛋蛋」製成的多款周邊。（彭博資料照、圖擷取自@83025R 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/09 19:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕袋鼠是象徵澳洲的國寶動物之一，但澳洲政府為避免牠們繁殖過剩，會定期派人捕抓與人道處理，並製作成各種特色伴手禮，其中最受歡迎的莫過於「袋鼠蛋蛋」（睪丸，Kangaroo balls）製成的多款周邊。日前有台灣網友PO文求助，去澳洲玩想買這類周邊紀念，又擔心回台會被罰款20萬，貼文引發熱議。

據悉，有網友在社群平台Threads發文詢問，自己去澳洲旅遊時，想買當地超人氣伴手禮「袋鼠蛋蛋」留念，但不確定這種周邊是否能帶回台灣，也擔心入境台灣機場時，會被檢疫人員沒收。該文一出，立即有其他網友跳出來分享真實案例，指出曾有人帶回2顆袋鼠蛋蛋返台，結果入境就被海關沒收，幸好有主動申報才免去20萬元罰款。

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另有人分享，去年「駐墨爾本台北經濟文化辦事處」就曾在FB粉專發文提醒，「袋鼠蛋蛋」製成的鑰匙圈、開瓶器等「澳味」十足的紀念品，屬於禁止入境的動物產品。辦事處還指出，動植物或相關產品能否攜帶入境，旅客可以在出國或入境前，事先查詢「農業部動植物防疫檢疫署」官網瞭解相關規定，以免受罰。

然而，即便政府與相關單位多次宣導，仍有不少網友驚呼第一次知道這種資訊，「以前可以欸」、「以為加工過的可以帶」、「居然是違禁品，長知識了」、「原來申報不代表就可以帶進去」、「這個怎麼會不能帶？我一直覺得這是伴手禮的一種」、「我20年前帶過欸，甚至還帶了一個袋鼠皮草地墊回來」。

根據農業部動植物防疫檢疫署公告，旅客入境台灣不得攜帶「5大類物品」，包括：

1、鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）

2、土壤與附著土壤之植物及其產品

3、有害生物或活昆蟲（如蚱蜢、甲蟲、獨角仙、鍬形蟲等）

4、列屬禁止輸入疫區之寄主植物或其產品

5、列屬禁止輸入之應施檢疫動物及動物產品（如來自近3年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等）

日前有台灣網友PO文求助，去澳洲玩想買這類周邊紀念，又擔心回台會被罰款20萬，貼文引發熱議。示意圖。（圖擷取自@axyzworld 社群平台「X」）

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