台中近40年老活動中心 中央與地方投入590萬大翻修

明德里市民活動中心全新電梯啟用。（民政局提供）

2025/04/08 19:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市北區明德里市民活動中心屋齡近40年，原建物為傳統市場未設置電梯，由於樓梯坡度陡峭，年長及行動不便者出入不便，中央與市府投入總經費590萬元，去年8月進行無障礙電梯增設、公廁改善及外觀翻新，今天揭牌啟用，也全面翻修1、2樓男女老舊公廁，改善監視系統及消防設備，讓使用者更友善、安全。

民政局長吳世瑋表示，明德里活動中心位於中德市場2樓，是地方重要的活動聚會處所，因中德市場未設置電梯，且既有樓梯坡度陡峭，年長及行動不便者出入不便，考量民眾使用安全及提升活動中心使用率，市府積極籌措經費130萬元進行規劃設計，加上公所自籌40萬元，並爭取內政部補助420萬元，共投入590萬元，進行無障礙電梯增設及公廁改善等，讓在地居民擁有更優質的活動空間。

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工程於去年8月開工，在明德活動中心原陽台空間（鄰近太原四街17巷）增設無障礙電梯1座，可通達頂樓市民共好菜圃，並全面改善原建物1、2樓男女老舊公廁，1樓部分改造為性別友善廁間及無障礙廁間各1座，2樓則改善男、女廁間各1座，各廁間並增設扶手、緊急求救鈕、掛勾等貼心設施，同時也改善監視系統及消防設備，並翻新外觀，北區代理區長楊政哲表示，總改善面積約27.2坪，提供全齡友善安全舒適的活動空間。

北區明德里長林麗芬感謝政府為明德里市民活動中心打造一座全新的電梯，完成地方多年來的期盼，讓長者出入更便利，不僅能享受頂樓秘境的美，也能持續推動各項地方活動，相信未來活動中心使用率會大幅提升。

明德里活動中心新設無障礙電梯。（民政局提供）

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