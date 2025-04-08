龜山島信仰中心普陀巖颱風重創 70信眾捐款修復傳為佳話

龜山島2000年開放登島觀光，至今已經25年。（圖由東北角風管處提供）

2025/04/08 19:55

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭龜山島去年底遭康芮颱風重創，成了開放登島觀光後最慘重災情，島上信仰中心普陀巖也淪為受害戶，廟內主神觀世音菩薩被大浪打落地面漂在水中。事後70名信眾主動捐款百餘萬元完成普陀巖災後復原，祈求觀世音菩薩繼續庇護遊客安全。

龜山島普陀巖原名拱蘭宮，早年供奉媽祖；1977年住戶集體遷村到台灣本島，媽祖神像跟著搬離，駐守官兵改奉觀世音菩薩，1999年改為普陀巖，2000年龜山島開放觀光後，一直是遊客造訪熱點。

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去年10月底，康芮襲台，龜山島普陀巖淹水2公尺，近十尊神像泡在水中一片狼藉；其中，觀世音菩薩、地藏王菩薩、土地公受損嚴重，必須重新雕刻，加上廟內設施復原，復原經費估計超過百萬元，對欠缺資金的普陀巖形成沈重負擔。

普陀巖受災消息傳出，各界陸續伸出援手，頭城區漁會、賞鯨船業者、龜山島原住戶、遊客共70人及單位慷慨解囊，每筆200元到10萬元不等，合計超過百萬元；普陀巖主委陳宏棋募到資金後，重做觀世音菩薩等3尊木雕神像，損壞設備一併整修，今年1月3日舉辦神明安座儀式。

龜山島出生的陳宏棋是頭城賞鯨船業者，擔任普陀巖主委25年；他指孤懸外海的龜山島普陀巖，幾乎沒有香油錢收入，這次災後復原費用，多由信眾主動捐獻，1個多月就募到百餘萬元，一切歸功於「觀世音菩薩的保佑」。

觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊長許源豊說，普陀巖3尊神像重做後，歷經開光點睛程序，再搭船送達龜山島，安座儀式當天舞龍舞獅，帶領神像風光入廟安座，期盼眾神持續保佑島上人員安全。

龜山島開放觀光至今25年，東北角風管處統計，1年平均登島人數12萬到13萬人次，每年帶來2億3000萬到2億5000萬元經濟效益。

去年底康芮颱風過後，龜山島普陀巖廟內一片狼藉。（圖由陳宏棋提供）

龜山島普陀巖颱風受災，70名信眾捐款百餘萬元完成災後復原傳為佳話。（圖由許源豊提供）

龜山島普陀巖1月舉辦新神像安座儀式，現場舞龍舞獅，祈求平安順遂。（圖由陳宏棋提供）

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