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    彰市台1線設1.5公里友善人行道 大甲媽信眾：順暢多了！

    彰化市台1線中山路3段設友善人行道，大甲媽信眾直呼順暢多了！（圖由彰化工務段提供）

    彰化市台1線中山路3段設友善人行道，大甲媽信眾直呼順暢多了！（圖由彰化工務段提供）

    2025/04/08 12:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市省道台1線中山路是往來彰化、台中間的重要交通樞紐，過去因路況複雜，交通事故頻繁，讓用路人頭疼不已，經公路局彰化工務段投入4千萬元改善後煥然一新，其中最受矚目的標線型人行道全長1.5公里，讓日前參與大甲媽遶境的信眾首次行走時直呼「順暢又安全」。

    彰化工務段在中山路3段進行的道路改善工程，包含移除分隔島內13株黑板樹、新設標線型人行道、路面重新刨鋪、分隔島位置調整並增設轉向車道、槽化島規劃人行及庇護空間，總經費約4千萬元。

    本月5日下午數以萬計的信眾跟隨大甲媽南下遶境，經大度橋到達彰化市中山路3段時，直呼整條道路路面變得更平整，行走動線更加順暢、標誌更清楚，對於行人也更為安全，「真的很人性化」。

    彰化工務段長廖志彬表示，他們從去年開始即規劃非都市計劃區內省道設置標線型人行道，並於今年2月完工，由台1線中山路大度橋南端至台1丙線金馬路1段，改善長度約1.5公里，提升行人更安全與平順的行走空間，路口處並結合槽化島內佈設人行道，除改善市容，讓民眾覺得更有安全感。

    他說，今年規劃將標線型人行道再延伸230公尺至國聖國小，預計在6~8月間完工，提供學童上學、放學時更安全的行走空間。

    彰化市台1線中山路3段道路改善工程，充分友善行人。（圖由彰化工務段提供）

    彰化市台1線中山路3段道路改善工程，充分友善行人。（圖由彰化工務段提供）

    彰化工務段規劃將標線型人行道再延伸230公尺至國聖國小，提供學童上學、放學安全行走空間。（圖由彰化工務段提供）

    彰化工務段規劃將標線型人行道再延伸230公尺至國聖國小，提供學童上學、放學安全行走空間。（圖由彰化工務段提供）

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