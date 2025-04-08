台中市國際足球場進度引關注 運動局：明年6月完工

台中國際足球場預計明年6月完工。（台中市運動局提供）

2025/04/08 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄楠梓足球場因發生受邀來進行友誼賽的紐西蘭女足國家隊認為場地相關條件無法符合期待而退賽引發熱議，外界關心台中市正在興建的國際足球場何時完工?運動局表示，台中國際足球休閒運動園區目前工程進度實際達51%左右，預定明年6月底前竣工，一個主球場及一個副球場，都是11人制，觀眾席共6000席。

台灣女足邀請紐西蘭女足國家隊8日晚間於高雄楠梓足球場舉行友誼賽，因高雄楠梓球場不符要求，基於安全退賽，但有台中市民認為，若位在台中市國際足球場蓋好了，是否就可改在台中市舉行，市議員劉士州詢問進度，強調是市民的期待，希望市府如期如質完工。

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運動局表示，台中市足球運動休閒園區是「全台首座」足球運動園區，園區內規劃設置一座符合國際賽制11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場，及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6000席觀眾席。

運動局指出，工程進度實際達51%左右與預定進度相近，包括地下停車場、主球場看臺等主體結構物已陸續完成，後續待進行主球場回填土方、副球場施工等。

運動局表示，日前辦理後續擴充變更設計，實際金額由12.7億元擴充至15億元，其主要調整項目增加球場設施、副球場人工草皮認證、增設觀眾席及臨時看台座椅、地坪高程調整等依現況調整項目，預定2026年6月底前竣工。

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