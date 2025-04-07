文化部首屆百大文化基地 桃市3地入榜

大溪老街和平路上的源古本舖，獲選首屆百大文化基地。（記者李容萍攝）

2025/04/07 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕歷經數月徵件及審查，文化部上月底公布「第1屆百大文化基地」獲選名單，桃園市共有3個基地獲選，包括屬博物館、地方文化館申請類別的大溪老茶廠、源古本舖，以及屬視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點申請類別的桃園米倉劇場，獲選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵。

大溪區新峰里、復興區三民里交界的大溪老茶廠，建於1926年，原是台灣農林公司的角板山工場，承接自日治時代的日本三井物產株式會社，是座近百年老字號製茶廠，隱身在靜謐小巷弄裡，是座融合台、日、英式風格的綠建築，低調清新，近年變身文青打卡熱點，還是許多新人拍攝婚紗照的熱門景點。

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大溪老茶廠建造初期台灣茶產業興盛，將茶奉為「黑金」，廠內機器沒日沒夜不停運轉，盛產的日東紅茶年產達600英噸，但1956年一場大火，茶廠幾乎付諸一炬，故總統蔣介石不捨茶廠慘遇祝融，下令工兵協助重建，造就老茶廠現今風貌；但從1979年起，台灣茶葉價格在國際逐漸失去優勢，大溪老茶廠敵不過市場衝擊而歇業，一直到2010年台灣農林重新整修，2013年底以全新風貌重現。

大溪老街和平路上的源古本舖，昔為老餅鋪「古裕發商號」由古金炎創立於1895年，早期大溪商業興盛，鄰近街庄皆到此交易，早期與台北城、大稻埕迪化街有生意往來；這裡也是鄰居串門子的地方，每逢旺季邀請鄰人協助製作糕，孩童也常跟隨進出店面後的製作糕餅空間，2009年登錄為歷史建築，整修成為大溪老街第1處修復完成的私有古宅。

源古本舖的三進式格局保存完整，古家第五代管理人古正君以「常民生活」為主題朝向私人博物館努力維運，她轉述文化部長李遠所說「文化就是在你我身邊，最能夠觸動內心，也讓你有如回返家鄉的自在感覺」，謝謝守護古院子的好朋友組合團隊，以及不老職人講堂長輩加持與陪伴。

位於桃園區新生路（桃園區農會旁）的桃園米倉劇場，前身為日治時期昭和11年（1936年）興建的「桃園郡米穀統制組合倉庫」，原為儲藏米穀的倉庫，共有3棟保存良好的倉庫空間，米倉劇場，2017年公告登錄為歷史建築，2022年經修復再利用。

桃園米倉劇場3棟建築皆為切妻式屋頂，內部為大跨距屋架設計，壁體屬磚造，其中兩棟倉庫採用防潮壁，極富日治時期歷史及建築特色，市府利用其建築特性引進專業劇場設備，規劃為中小型劇場空間，將表演藝術與城市氛圍結合，打造為桃園中小型劇場的實驗創作基地。

大溪老街和平路上的源古本舖，獲選首屆百大文化基地。（記者李容萍攝）

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