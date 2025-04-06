1.2億改善基隆14校通學步道 拚今年底前完工

基隆市獲得中央金援下，編列1.2億元進行7區14校通學步道改善工程，預計2025年底前完工。（基隆市政府提供）

2025/04/06 16:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕在中央政府經費支持下，基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，目前已爭取中央補助，編列總經費1.2億元，規畫基隆市7區14校改善案，包括人行道路面改善，也同步規畫了家長停車接送區、學生與車流動線調整，希望讓學生通學道路更安全、安心，14案工程將於2025年底前完工。

基市府自2023年起，便積極推動基隆各校通學步道的改善工程，市政府指出，14案包括了信義區的東信國小、深美國小、東光國小、成功國中，安樂區的建德國小、建德國中、武崙國小、武崙國中、安樂高中，中山區的中和國小、中正區的八斗國小、正濱國中，以及七堵區的長興國小及暖暖區碇內國中等。

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相關的計畫自2023年核定後，長興國小、八斗國小2025年才開始設計規畫外，其餘12校也於2024年展開相關的工程規畫設計及發包。若一切順利，相關工程將在今年底前陸續完工。總計畫經費高達1億2298萬5000元；其中，中央政府補助1億241萬2000元，基市府編列2057萬3000元配合工程施作。

中央補助項目包括內政部國土署的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，補助9623．8萬元；另外還包括了國土署的「永續提升人行安全計畫」1050．7萬元、交通部公路局的「永續提升人行安全計畫」1624萬元。

基市府表示，隨著第一階段的工程預計在2025年底前陸續完工，市府也規畫將把七堵區的百福國中、五堵國小、暖暖區的暖暖國小、暖西國小以及中山區的西定國小等校，列為第二階段的改善對象，市府將陸續協助學校進行校園周邊改善規畫及經費支持。

基隆市獲得中央金援下，編列1.2億元進行7區14校通學步道改善工程，預計2025年底前完工。（基隆市政府提供）

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