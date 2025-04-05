為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國道14路段午後易塞 國5北向高乘載

    今天是清明節連假第3天，高速公路局研判，國道14路段午後易壅塞。示意圖。（資料照）

    今天是清明節連假第3天，高速公路局研判，國道14路段午後易壅塞。示意圖。（資料照）

    2025/04/05 08:34

    〔中央社〕今天是清明節連假第3天，高速公路局研判，國道14路段午後易壅塞，國5北向下午1時至傍晚6時，將實施高乘載。

    高公局預估，今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

    高公局說，根據氣象署預報，今天北部零星降雨，中、南部天氣仍良好，研判14路段易壅塞，並將出現在午後，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。

    高公局今天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另有單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

    高公局建議北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

    高公局上午8時10分即時路況資訊顯示，國道全線順暢，國5南向石碇到坪林車流較多，但車速仍可達75公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播