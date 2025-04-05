國道14路段午後易塞 國5北向高乘載

今天是清明節連假第3天，高速公路局研判，國道14路段午後易壅塞。示意圖。（資料照）

2025/04/05 08:34

〔中央社〕今天是清明節連假第3天，高速公路局研判，國道14路段午後易壅塞，國5北向下午1時至傍晚6時，將實施高乘載。

高公局預估，今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局說，根據氣象署預報，今天北部零星降雨，中、南部天氣仍良好，研判14路段易壅塞，並將出現在午後，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另有單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局建議北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局上午8時10分即時路況資訊顯示，國道全線順暢，國5南向石碇到坪林車流較多，但車速仍可達75公里。

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