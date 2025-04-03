3G交配豬哥、乒乓球、鬼面……歸仁八甲清明蘭展好吸睛

歸仁區八甲里首都舉辦清明蘭展，吸引參觀民眾。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/03 18:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區八甲里首度舉辦的清明蘭展今天開幕，400件各品種競賽花豐富呈現，全場首獎為嘉德麗亞的「3G交配豬哥」，還有秋石斛的「鬼面」、「乒乓球」等精彩佳作，造型、名字都很極具特色，相當吸睛。

活動於八甲代天府旁舉行，持續到週日，里長黃國勛說，為提供民眾在兒童、清明連假期間，有春遊賞花的好去處，因此與台南市蘭藝協會合作舉辦，展示了嘉德麗亞蘭、蝴蝶蘭、石斛蘭、仙履蘭、文心蘭等各類屬的優選作品，內容豐富，值得推薦。

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黃國勛說，里辦公室已經連辦3年的春節蘭展，各界迴響熱烈，因此首度利用兒童、清明連假來舉行，希望以花會友的優質活動成為社區特色，提升地方品賞藝術的能力與風氣。

黃國勛感謝立委林俊憲、陳亭妃、王定宇與議員鄭佳欣、郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇等人出席開幕典禮，協助推廣蘭展活動，讓社區更美好。

台南市蘭藝協會總幹事楊順發指出，這次特展的作品來自全國各地，水準都很高，競爭激烈，嘉德麗亞「3G交配豬哥」榮獲全場第1名的理事長獎。

楊順發補充，「3G交配豬哥」的直徑超過20公分，霸氣十足，且色澤特殊、唇瓣細緻，比原父母本都更傑出，贏得評審青睞；仙履蘭「愛德華」獲得全場第2的永典獎，囊袋狀花器大又長，展現農友的培育功力。

楊順發提到，全場第3名的棒葉文心蘭，屬於原生種，一口氣開出逾2000朵，相當精彩；另外，還有雅美萬代，以及鬼面、乒乓球、紅寶石等特殊品項，引人入勝。

「3G交配豬哥」的嘉德麗亞蘭獲得全場第1名，花徑與花色都令人驚豔。（記者吳俊鋒攝）

鬼面石斛的造型與名字都引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

屬於蘭花品種之一的「紅寶石」，在現場也很吸睛。（記者吳俊鋒攝）

全場第3名的棒葉文心蘭，一口氣開出逾2000朵。（記者吳俊鋒攝）

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