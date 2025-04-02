太魯閣號事故隧道紀念燈光每年亮5天 遭質疑竟要價8138萬

台鐵公司在和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，但要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

2025/04/02 17:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵0402太魯閣號事件4週年，台鐵公司在發生事故的鄰近三處隧道裝設紀念燈光，每年會在4月2日到6日亮起；但三個隧道燈光設置就要價8138萬元，被質疑為何花這麼多錢？為何不把這筆錢投資在安全改善上？

這項標案「0402K51事故現場隧道燈光紀念設置」總預算金額高達8138萬2996元，起因於台鐵在2021年4月2日，北迴線清水隧道北口K51+450發生408次列車正線出軌事故，因此在事故發生地前後隧道內於列車通過時，在不影響司機員號誌判斷情況下啟動象徵「追憶、警惕、反省」紀念燈光，督促台鐵反省、記取教訓，並使往來東部的旅客緬懷逝者，關注台鐵安全改革。

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標案評選委員除學者專家和台鐵公司處長級公務員外，也納入太魯閣事故罹難者家屬「太魯閣的眼淚」團體代表。台鐵公司在家屬的建議下，在事故現場3處隧道完成架設紀念燈光，未來將於每年的4月2日至6日點亮。

不過這項要價八千多萬元的紀念燈光標案曝光後卻引發質疑價格太貴，為何不投入安全改革。台鐵公司說明，實際金額除包含燈具與基礎工程外還涉及多項因素，例如這案件是正線營運區段，施工需避開列車營運時段，僅能於夜間斷電封鎖施工，工時短、施工難度高，人員與機具調度成本也提高。

另外因地點偏遠，現場施作條件受限，加上燈具設計結合藝術美學與環境融合，並由專業設計團隊量身規劃與模擬，都屬於非標準性設施，整體成本相對增加。

台鐵公司說明，這項標案在規劃階段即由運務、工務、機務、電務及營運安全等單位多次聯合研商，充分評估駕駛操作與行車安全可行性，燈光設置已完成現地模擬與測試，確保不影響司機員視線與路線號（標）誌辨識。燈光裝置亦採分區管控，非全時點亮，避免造成干擾，整體設計與啟用方式都已兼顧安全需求。

台鐵公司說明，紀念燈光裝置僅於每年4月2日至4月6日啟用，平時不點亮，除降低能耗，也利於設備保養維護，此設施為一兼顧追思、反省、人本與安全之公共裝置，盼社會各界予以理解與支持。

台鐵公司在和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，但要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

台鐵公司在和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，但要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

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