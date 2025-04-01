寵物展+清明連假估增11％車流量 南港LaLaport周邊禁迴轉放寬

台北市長蔣萬安（左2）1日視察南港LaLaport及周邊交通狀況。（記者林承鴻攝）

2025/04/01 19:24

〔記者林承鴻／台北報導〕南港LaLaport上月20日開幕，首4天吸引約20萬人潮。面對清明連假及南港展覽館舉辦寵物展，周邊車流至少將增加11%，台北市長蔣萬安今（1）日視察商場及周邊交通狀況，交通局表示，各單位持續執行車流監控、號誌調整及違規取締等措施。蔣萬安說，市府已對未來南港地區發展做好萬全準備，會將交通衝擊降到最低。

交通局交通治理科科長林育生指出，在LaLaport開幕初期，為了避免車輛出場後直接迴轉造成交通交織，經貿一路與經貿二路105巷口實施全時段禁止迴轉，但經過觀察及當地居民反映迴轉需求，將開放早上8點至9點以及商場營業時間外，可以迴轉。

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另外，交通局針對經貿一路與經貿二路105巷口採取往北時段性禁止左轉、往南禁止迴轉等措施，以因應車流變化並簡化路口動線。另為因應捷運南港展覽館站往商場大量行人，後續將加寬經貿二路與經貿二路105巷口斑馬線。交通控制中心也會透過CCTV觀察整體車流分佈情況，動態調整號誌時間。

林育生說，自經貿二路105巷與與停車場出入口處新設號誌出來的車輛，大約80%以上都是要左轉往經貿一路上環東大道，加設該組號誌有效縮短車輛離場的動線及時間。

警察局交通警察大隊長陳立祺指出，預估車流量的比例，從環東大道下來的約佔4成左右，從汐止過來及南湖大橋分別約佔3成左右。

蔣萬安表示，面對清明連假及南港展覽館寵物展，市府嚴陣以待，除了推出寵物專車、捷運公司持續提供搭乘捷運相關優惠外，也會持續監控整體車流狀況。對於南港地區未來2到5年各式商場、企業總部陸續落成，蔣萬安說，市府在一年多前就開始沙盤推演，已做好萬全準備，將交通衝擊降到最低。

台北市南港區經貿一路與經貿二路105巷口將開放早上8點至9點以及商場營業時間外，可以迴轉。（記者林承鴻攝）

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