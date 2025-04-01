清明掃墓 基市4/3起4天免費掃墓接駁公車上路

基隆市政府為配合南榮公墓交通管制，便利民眾前往南榮公墓掃墓，基隆市公車處於4月3日到4月6日共計4日，提供墓區免費掃墓專車。（資料照）

2025/04/01 16:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕4月3日（週四）開始，一連4天清明掃墓連續假期，基隆市政府為配合南榮公墓交通管制，便利民眾前往南榮公墓掃墓，基隆市公車處於4月3日到4月6日共計4日，提供墓區免費掃墓專車，墓區內採「隨招隨停」服務方式，民眾可多加利用。

基隆市警局指出，南榮公墓周邊將從4月3日至6日共計4天，每天清晨7點至下午2點，全面管制車輛進出南榮墓區。

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交管期間，除配掛通行證的車輛及居住墓區內的住戶外，其他車輛禁止進出，對於行動不便者，警方將協助發放臨時通行證便利通行，南榮路兩側設置有專用機車停車區，但數量有限，建議民眾多搭乘大眾運輸系統。

公車處指出，建議掃墓的民眾多利用公車（402、403、406、601、602、603、787、1031、1032等路線）轉南榮公墓墓區接駁公車，以免交通壅塞；在南榮公墓墓區內免費專車，從清晨7點至下午2點，出動中型公車，分別行駛南榮公墓大門口至火葬場及南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口，乘客坐滿即開，且沿途採隨招隨停服務。

另外，為分流人潮，連假後1週（4月12日、13日）南榮公墓不實施交通管制及公車接駁服務，但將與義交配合進行交通維管，車輛仍可進入，但需依規定進入殯葬所停車場，並嚴禁路邊違規停車。

市府交通處表示， 4月3日（週四）及4月4日（週五），暫停部分路邊停車收費路段，惟市區主要路段的路邊收費停車場為因應觀光及商圈周邊人、車潮；因此包含仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區等收費路段，仍照常收費，以維持停車格位周轉率。

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