為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東縣萬丹鄉10大易肇事路口 即起大執法

    屏東縣萬丹鄉十大易肇事路口加強取締。（屏東警分局提供）

    屏東縣萬丹鄉十大易肇事路口加強取締。（屏東警分局提供）

    2025/03/31 17:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局交通事故統計，屏東縣萬丹鄉的車禍頻傳、死傷最嚴重，因此列出萬丹鄉10大易肇事路口，從即日起進行路口大執法。另外，屏東縣大貨車的交通事故死傷嚴重，因此從4月7日起啟動專案執行取締。

    屏東警分局統計，萬丹鄉萬丹路一段與鐵道街口，去年共計發生11件交通事故，名列第1；而丹榮路與萬新路口、維新路與廣惠東路口、大憲街與惠崙路口、丹榮路與萬丹路二段口，各發生9件事故，並列第2。四維東路110巷與頂本路、維新路口發生的6件事故中，A1類死亡事故就占了2件，為危險路口，因此從即日起執行交通大執法專案，針對萬丹鄉10大易肇事路口各項交通違規加強取締。

    另外，大型貨車去年的傷亡率上升，去年交通事故共計發生335件，較112年同期減少32件，但死亡人數卻增加3人，受傷人數亦增加2人，儘管事故件數略有下降，然事故嚴重程度提升，對民眾生命財產安全仍構成重大威脅，因此縣警局從4月7日起針對大型貨車動態違規、車體不符規定以及貨物未確實固定等違規態樣，加強執法作為，以防範交通事故發生。

    大型貨車傷亡率高，屏東警方將專案取締。（屏東縣警局提供）

    大型貨車傷亡率高，屏東警方將專案取締。（屏東縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播