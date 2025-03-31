屏東縣萬丹鄉10大易肇事路口 即起大執法

屏東縣萬丹鄉十大易肇事路口加強取締。（屏東警分局提供）

2025/03/31 17:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局交通事故統計，屏東縣萬丹鄉的車禍頻傳、死傷最嚴重，因此列出萬丹鄉10大易肇事路口，從即日起進行路口大執法。另外，屏東縣大貨車的交通事故死傷嚴重，因此從4月7日起啟動專案執行取締。

屏東警分局統計，萬丹鄉萬丹路一段與鐵道街口，去年共計發生11件交通事故，名列第1；而丹榮路與萬新路口、維新路與廣惠東路口、大憲街與惠崙路口、丹榮路與萬丹路二段口，各發生9件事故，並列第2。四維東路110巷與頂本路、維新路口發生的6件事故中，A1類死亡事故就占了2件，為危險路口，因此從即日起執行交通大執法專案，針對萬丹鄉10大易肇事路口各項交通違規加強取締。

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另外，大型貨車去年的傷亡率上升，去年交通事故共計發生335件，較112年同期減少32件，但死亡人數卻增加3人，受傷人數亦增加2人，儘管事故件數略有下降，然事故嚴重程度提升，對民眾生命財產安全仍構成重大威脅，因此縣警局從4月7日起針對大型貨車動態違規、車體不符規定以及貨物未確實固定等違規態樣，加強執法作為，以防範交通事故發生。

大型貨車傷亡率高，屏東警方將專案取締。（屏東縣警局提供）

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