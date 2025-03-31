香客快筆記！雲林土庫設淋浴間、休憩點 服務時間曝光

公所與在地商圈、業者聯手，提供沐浴、休憩場所讓將來的進香客方便使用，圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

2025/03/31 13:09

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮公所為迎接大甲媽、白沙屯媽祖進香，與當地商圈協會、企業聯手，4月6至7日、5月3至4日提供34座沐浴間讓香客洗澡，此外更提供6處休憩點，供香客休息，且有近百名志工到各點即時回報資訊。公所表示，2大進香潮往年都各吸引逾10萬人造訪，盼打造友善香客小鎮。

土庫鎮長陳特凱表示，每一年大甲媽、白沙屯媽祖都會經過土庫，兩次進香人潮都超過10萬人次，且每年人數不斷攀升，因此公所與土庫Cool商圈、土庫驛可可莊園等單位聯手，打造友善香客小鎮，讓香客能夠在此洗澡、休憩。

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商圈理事長魏安助指出，此次規畫土庫長青公園、公所、可可莊園、鳳山寺、六房媽紅壇、越港六房媽祖廟共34間淋浴間讓香客能夠洗熱水澡，為行走一天的身軀消除疲勞，鎮內更有超過26處流動廁所，讓香客如廁。

土庫驛董事長陳盈豪表示，此次更有公所活動中心、長青公園、可可莊園、六房媽紅壇、越港六房媽祖廟、順天宮前讓香客休憩、搭帳睡覺。為了接下來的進香潮，鎮內集結近百位志工，分為機動、資訊、水電組，隨時讓香客將需求提出，在可執行範圍內皆可服務。

陳特凱表示，因應大量進香人潮更會成立資訊指揮中心，隨時在公所臉書專頁隨時透過志工回報，更新每個站點的現況。正式啟動時間為4月6日下午6點至7日上午，5月3日下午點至隔日上午。當地熱情業者、民眾都已摩拳擦掌準備好食品，甚至公所也與在地業者準備結緣包，讓香客感受土庫小鎮熱情。

公所與在地商圈、業者聯手，提供沐浴、休憩場所讓將來的進香客方便使用。（圖由土庫鎮公所提供）

公所與在地商圈、業者聯手，提供沐浴、休憩場所讓將來的進香客方便使用，圖為去年盛況。（圖由土庫鎮公所提供）

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