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    交通違規道安講習委外辦台南首發 可選時間、地點有夠方便

    交通違規者道安講習委外辦理，台南永康區日上駕訓班首發舉行。（圖由台南監理站提供）

    交通違規者道安講習委外辦理，台南永康區日上駕訓班首發舉行。（圖由台南監理站提供）

    2025/03/31 10:32

    〔記者王俊忠／台南報導〕一般交通違規者原本要到監理單位上道路交通安全講習課，但從今年3月1日起，交通違規者可自由選擇到政府委託單位完成講習，上課地點多元，並可依自身需求預約在平日夜間或假日時間，相當便利。台南永康區的日上駕訓班於近日首開一般違規講習班，是大台南地區首家開設道安講習課程的業者。

    台南監理站表示，從2025年3月1日起因交通違規需參加道路交通安全講習之駕駛人，可自由選擇至受委託單位完成講習，上課地點更多元，不必受限在監理單位上課，相當方便。

    嘉義區監理所長黃萬益表示，道安講習委外辦理不僅民眾上課時間彈性、上課地點更多元，目前該所已完成簽約計7家業者，分別是台南地區日上駕訓班、長榮駕訓班、大台南駕訓班與中國勞安會南科職訓中心；雲林地區新昇駕訓班；嘉義地區的新十全駕訓班及救國團嘉義團委會。

    為確保道路交通安全講習的專業性，該所對受委託單位進行講師資格、課程內容、教學環境與設備進行審查，除了提供民眾良好講習品質外，更重要是為即時矯正學員的違規行為，並強化學員交通安全意識，降低交通事故發生風險，以提升行車安全。

    台南監理站提醒，依使用者付費原則，參加委外道安講習民眾，其收費基準將比照目前已辦理的自費講習每小時收取200元，講習當日請攜帶身分證明文件、講習通知單及規費至講習地點報到，如未依規定接受道安講習者，處1800元台幣罰鍰。經再次通知，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣駕駛執照6個月；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車的牌照6個月，相關資訊可至「道路交通安全講習新制專區-監理服務網-交通違規-道安講習-道路交通安全講習新制專區」查詢。

    交通違規者道安講習委外辦理，台南永康區日上駕訓班首發舉行。（圖由台南監理站提供）

    交通違規者道安講習委外辦理，台南永康區日上駕訓班首發舉行。（圖由台南監理站提供）

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