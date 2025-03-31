苗栗天雲廟祭典 豬羊牲禮吊上樓

吊車將牲禮豬吊掛上3樓。（圖由民眾提供）

2025/03/31 10:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市天雲廟位處南苗商業區，主祀玄天上帝，長年香火鼎盛，因早年建廟時樓梯設計小又無電梯設施，今（31日）逢玄天上帝聖誕日，廟方為了祭典，請來吊車將豬、羊牲禮吊掛上3樓，形成特殊景象。

廟方表示，過去豬、羊等牲禮都是用人力扛上去，但隨著廟方人員年歲增長，已不堪負荷，所以找來吊車，將祭典用的豬、羊吊掛上3樓。苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗市代表會主席陳仁杰等人也出席祭典，祈求玄天上帝庇護地方。

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苗栗市南苗地區為早年都市發展中心，是昔日苗栗市最為繁榮的商業區，天雲廟周邊地價於10多年前，也曾多年為苗栗「地王」所在。據地方耆老稱，但當初附近民宅火災屢起，損失慘重，經勘興師勘察結果，認為是火神為虐，遂設天雲廟，主祀玄天上帝為守護神。

然受周邊道路規劃等條件限制，天雲廟為樓房式建築，一樓由廟方管理委員會出租給商家做生意，二樓為管委會辦公室及會議室，三樓安奉玄天上帝，頂樓則供奉玉皇大帝。並配祀哪吒、虎爺、馬將軍、三官大帝、南北斗星君。

吊車小心翼翼地將牲禮豬吊掛上3樓。（圖由民眾提供）

苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗市代表會主席陳仁杰等人也出席祭典，祈求玄天上帝庇護地方。 （圖由民眾提供）

過去豬、羊等牲禮都是用人力扛上去，但隨著廟方人員年歲增長，已不堪負荷，所以找來吊車，將祭典用的豬、羊吊掛上3樓。（圖由民眾提供）

過去豬、羊等牲禮都是用人力扛上去，但隨著廟方人員年歲增長，已不堪負荷，所以找來吊車，將祭典用的豬、羊吊掛上3樓。（圖由民眾提供）

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