高雄3大演唱會吸引逾20萬歌迷 市府發商圈夜市優惠券帶動人潮

高市府在大港開唱現場，發放50元商圈夜市優惠券。（經發局提供）

2025/03/31 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄3月底迎來3大演唱會，共吸引超過20萬歌迷，市府同步發放商圈夜市優惠券，帶動商圈夜市人潮滿滿。

高市府表示，「大港開唱」約吸引10.7萬粉絲、「高雄櫻花季音樂節」約7萬人、「張學友演唱會」約3.7萬人，活動場域遍布高雄流行音樂中心、駁二、夢時代前廣場及高雄巨蛋，估計共吸引超過20萬歌迷齊聚高雄。

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高市府此次延續50元商圈夜市優惠券，並首度打造「高雄LIVE PASS」線上數位平台，推出「人生的避風港！」城市集章活動，將人潮與商機導流到鹽埕區店家，及全市商圈夜市、餐飲、旅宿及百貨等產業，帶動演唱會經濟落地高雄。

位於大港開唱周邊的鹽埕第一市場青年攤商王鎮邦表示，近年每逢大港開唱，市場內總見到不少「聽團仔」身影。今年市府首次推出「人生的避風港！」集章活動，讓粉絲們走進鹽埕大街小巷，市場來客數更是平常3倍。

鳳山青年夜市主委劉弈佑指出，雖然鳳山青年夜市離鹽埕、巨蛋或夢時代等演唱會現場較遠，不過一樣能看見不少歌迷拿商圈夜市優惠券來消費；夜市「鱻火烤魚」老闆娘何小姐說，上週末看到不少來聽演唱會的外地旅客，夜市人潮相當熱鬧，彷彿清明連假提前上演，從開攤就沒停過。

從台北來的音樂祭粉絲王先生表示，每年都不會錯過來高雄聽「大港開唱」，這次特別請了兩天假，順道走訪周邊的哈瑪星鐵道園區、鹽一市場、浪際、奶茶街等。

高市經發局長廖泰翔表示，市府持續透過演唱會熱潮，創造多重經濟效益，除了提高國際間的觀光知名度，也為在地產業帶來加乘效應，更帶動去年營利事業銷售額突破6兆元，創下歷史新高。

經發局提醒，「商圈夜市優惠券」可用在高雄超過40個商圈夜市、400家特色店家，使用期間到8月31日；「人生的避風港！」集章活動截止日則為4月30日。

大港開唱人潮滿滿。（高市府提供）

高雄演唱會經濟帶動夜市人潮。（經發局提供）

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