2盤肉就破萬元！5女慶生吃燒烤看帳單嚇傻 業者出面這樣說......

有民眾在網上發文控訴台南知名火鍋店「牛五藏」推出的「無菜單燒烤」太貴，貼出帳單驚見僅點2盤肉就要破萬元，貼文曝光後引來數千名網友熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/03/30 19:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在網上發文控訴台南知名火鍋店「牛五藏」推出的「無菜單燒烤」太貴，貼出帳單驚見僅點2盤肉就要破萬元，貼文曝光後引來數千名網友熱議。對此，業者今天（30日）出面回應稱，因為他們提供的肉品都屬上等，其他食材也是高品質，烤肉的炭火也相當講究，所以價格才這麼貴。不過台南消保官表示有在關注這件事，將實地去查核。

一名女網友昨天（29日）在Threads上發文表示，她的朋友過去在位於台南市安平區的火鍋名店「牛五藏」吃過幾次火鍋，聽過老闆推銷過自家的燒烤，因此昨天決定選在該餐廳慶生吃燒烤，但燒烤沒有提供菜單，只是在訂位時請老闆準備5個女生的份量，「因為火鍋吃了蠻多次的都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」

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沒想到昨天吃完燒烤去結帳時，她們一行人看到總計15440元的帳單後大傻眼，「就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性。8片山藥880元、12片櫛瓜880元、肉2盤分別5500元和4600元……對！都是一盤！然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！結帳後把帳單放在ig上，至今收到朋友的回覆都和我們一樣震驚！所以上來想問問脆，是我們自己同溫層太貧窮，還是價格真的不是在合理範圍內？」

原PO補充表示，該價格並不是有專人在桌邊服務，而是她們自行手動烤肉，她還特別詢問店員肉品的部位，但店員完全不知道。原PO以自己的經驗勸鄉民：「奉勸大家，點菜前記得詢問價格！」

該爆料文曝光後引發數千名網友熱議，「兩盤肉一萬多？要不要乾脆用搶的？」、「老闆真貼心，明明可以直接搶劫還給你2盤肉」、「12片櫛瓜880元，都可以在我這買一箱了」、「這真的太扯了」、「在台灣的燒烤店，炭火通常是包含在基本消費中的，額外收取炭火費非常少見，甚至可以說是第一次聽到」、「您和您的朋友們的反應是完全正常的，這個價格絕對不是在合理的範圍內，建議向消保單位申訴」、「去墾丁吃櫛瓜嫌貴的，看到這篇一定很安慰」。

綜合媒體報導，面對輿論批評，「牛五藏」業者聲稱店內燒烤是無菜單制，主要是提供給熟客，當天提供的是特選台灣牛的厚切熟成上蓋，號稱每頭牛只有2條的肋眼上蓋，另外還有來自日本的山藥、南投高山產的櫛瓜，成本高價格當然也高。至於炭火為何也要收錢，業者稱他們為了要提升烤肉風味，使用的是日本高級紀州備長炭與其他日本炭混合。

業者還說，經營無菜單料理不容易，價格雖然高，但對方說有5個人用餐，可以均分價錢因此還好，但以後他們提供無菜單料理時，會先報價以避免誤會。台南市的消保官則指出，價格是最基本的消費資訊，業者應清楚揭示價格和餐點分量，他們將實地查核，若該店確實存在價格未揭露的狀況，將限期要求店家改善。

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