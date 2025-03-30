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    與高雄大學併校有望 中山大學校務會議通過重啟討論

    與高雄大學併校一事，中山大學校務會議已通過同意重啟討論。（記者許麗娟攝）

    與高雄大學併校一事，中山大學校務會議已通過同意重啟討論。（記者許麗娟攝）

    2025/03/30 19:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學、國立高雄大學日前兩校一級主管交流，雙方有意對併校一事重啟討論，中山大學28日召開校務會議，率先通過重啟討論合校議題，將待6月初高雄大學的校務會議結果，若亦通過併校案將往前邁一大步。

    中山大今年3月5日校內行政會議通過支持與高雄大學探究合校的可能性，3月19日即邀請高雄大學校長等一級主管到校，雙方分享對於併校的展望與看法，並決議各自通過校務會議後重啟討論。

    中山大學28日召開校務會議，學校表決通過重啟討論合校議題，高雄大學也將於6月初會召開校務會議討論，預料通過的可能行也不小，亦即2校將重啟併校協商，將由兩校合組合校工作委員會，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等蒐集意見。

    不過，對於併校議題，中山大學學生會27日發布學生意見調查結果，有高達76.9％學生持反對熊度，支持的僅15.5％，7.6%持中立態度；反觀高雄大學，則有86.1%支持併校，兩校學生支持併校的比率有相當大的反差。至於之前造成協商破局的校名問題，高雄大學有超過半數學生將「國立中山大學」列為首選，46%則選擇兩校校名並陳。

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