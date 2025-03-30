太空人出沒！彰化兒童節變身星際冒險趴 3000親子同樂

彰化縣政府今在縣立體育館舉辦「2025星際派對」，湧入3000多名親子同樂，現場來了太空人，小朋友驚呼聲連連。（圖縣府提供）

2025/03/30 15:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕4月4日兒童節，一年一度的彰化兒童節變身星際冒險趴，縣府今在縣立體育館舉辦「2025兒童星際派對」，現場湧入超過3000名親子共襄盛舉，外星人、太空氣墊、小小太空人全登場，不但寶寶運動會歡笑聲連連，還有玩具市集、趣味闖關及摸彩抽大獎，連液晶電視都送，讓家長、小朋友嗨到最高點。

縣長王惠美也現身與民眾同樂，和外星人一起帶動跳，還跟民眾一起穿越銀河隧道，走進時空冒險世界。她說，希望透過寓教於樂的方式，讓兒童節不只是歡樂派對，更充滿學習與成長的意義。

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這場星際派對由社會處主辦，結合衛生局、消防局、文化局等單位設攤宣導，包括「兒童權利公約」、「兒少安全」等主題，搭配反詐騙、菸害防制、防火知識、閱讀推廣等，讓小朋友在玩樂中也能提升安全意識與生活知識，家長也玩得很開心，直誇很讚！

活動以太空為主題打造，各種造型氣墊讓小朋友彷彿置身宇宙，有外星人和飛碟現身，還有親子DIY「小小太空人」體驗，小朋友樂此不疲。最受歡迎的「超人寶寶運動會」同樣人氣爆棚，爬行、搬搬樂、滾滾球等關卡讓家長笑到肚子痛。

不少家長被幸運之神眷抱回大獎，她們說，活動一年一次，看小孩玩得開心，大人就高興，還能抽到獎，超級值回票價！

小朋友跟著外星人齊聚彰化縣立體育館，體驗星際冒險趴的樂趣，高興的心情全寫在臉上。（圖縣府提供）

小朋友感受與外星人同遊外太空的樂趣，玩得樂在其中。（圖縣府提供）

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