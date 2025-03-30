點亮希望夢想啟航！ 矽品家扶佰元俱樂部助120名學子

家扶受扶學生贈感謝信，感謝矽品家扶佰元俱樂部。（家扶提供）

2025/03/30 14:23

〔記者歐素美／台中報導〕北台中家扶中心今天在假豐原區圳寮里活動中心，舉行「矽品助學-獎助學金頒獎典禮」，家扶自立青年阿恆以精彩的爵士鼓表演為活動拉開序幕！

北台中家扶中表示，矽品家扶佰元俱樂部長期關注教育公益，對社會責任的重視，希望透過實際行動，幫助經濟困難的學子減輕求學壓力，並鼓勵他們勇敢追夢。這次獎助學金共提供120名高中職下學生，讓學生在學習的道路上無後顧之憂，專注於實現夢想。

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矽品公司人力資源處經理魏健峰表示，教育是改變命運的關鍵，看到這些優秀的學生，我們更相信，他們會在未來為社會帶來更多的貢獻。矽品家扶佰元俱樂部已邁入第24年，秉持回饋社會、參與公益的精神，這次共提供120名國中小及高中職學子獎助學金，期盼這筆獎助學金能補足家扶學子就學資源的不足，用於添購參考書及學用品，讓學習事半功倍。

家扶之友會志工及大專生，在活動中則帶領學生在提燈上寫下期許與夢想，學生有想成為警察、美術老師或滑板教練。現場貴賓並與學子一起點亮提燈，象徵「點亮希望，夢想啟航」！

北台中家扶中心主任彭麗真表示，家扶中心幫助經濟困難家庭的學子克服各種挑戰，提供他們必要的資源和支持，讓他們擁有更多的機會走出困境，迎向光明的未來，感謝矽品精密工業股份有限公司員工，從民國90年起自發性組成「矽品家扶佰元俱樂部」，員工自發性投入這項公益，長期支持家扶學子，矽品獎助學金不僅幫助受扶學生，更是一種精神鼓勵，讓他們知道自己的努力與夢想值得被看見。

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