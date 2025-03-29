屏東九如農村再生社區展 千人焢土窯體驗農村樂

屏東縣九如鄉8個農村再生社區今聯合舉辦「好九不見．親子焢窯趣」活動，反應熱烈。（圖由屏東縣政府提供）

2025/03/29 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉8個農村再生社區，今天（29日）聯合於彭厝農場舉辦「好九不見．親子焢窯趣」活動，安排焢土窯、農村體驗、市集展售，吸引上千人參與，十分熱鬧。

九如鄉8個農再社區，包括昌榮、洽興、後庄、過田、耆老、中庄、大坵、玉水社區，今天合辦焢土窯活動，並擴大規模邀請屏東縣各地農再社區共襄盛舉，透過市集展售各地特色農產品與手作好物，讓遊客體驗傳統農村生活。

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活動規劃多元互動項目，包括焢土窯體驗，讓大小朋友親手築窯、燒窯、開窯，享受農村傳統美食，並推出「一日農夫」體驗，邀請民眾親自下田採摘玉米筍、挖掘地瓜，認識食物的生長過程，深刻感受農村勞作的智慧與辛勞。

現場另有親子消暑與休憩水池、氣墊船體驗，讓孩子們在農村環境中盡情玩水、放電，享受大自然帶來的樂趣；檸檬手作DIY也讓參與者透過簡單的農產加工，製作屬於自己的天然飲品或手工藝品，親近農村生活的創意與樂趣；另小丑氣球、魔術表演及泡泡體驗，也引來笑聲不斷。

農村市集則集結九如鄉及屏東各地農村再生社區，共同展售特色農產品與在地手作商品，包括昌榮社區的絲瓜化妝水與絲瓜水面膜、後庄社區的毛豆、洽興社區的蔬菜乾、大坵社區的檸檬粉、過田社區的檸檬酵素及耆老社區的鯉魚手工皂等，讓民眾一次購足屏東在地優質好物。

屏東縣政府農業處表示，每年透過親子農村體驗活動，讓民眾了解農再成果，每場次都吸引上千人參與，帶動地方人潮，也讓外縣市遊客更認識九如鄉的農村魅力，十分受到好評。

民眾挖地瓜體驗。（圖由屏東縣政府提供）

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