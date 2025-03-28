垃圾車收運不幫民眾拿垃圾引口角？ 彰市清潔隊、店家各有話說

彰化市排骨店業者丟垃圾，隨口說了句「面腔這麼難看」，引爆雙方口角。（民眾提供）

2025/03/28 12:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市清潔隊昨天（27日）傍晚在介壽北路沿路收運垃圾，在地美食排骨飯店家老闆因為垃圾車隨行人員沒有幫忙拿垃圾，當場用台語碎念「面腔這麼難看」，隨車人員特地下車反擊「罵什麼」，現場引發口角。清潔隊長洪崇棠表示，除了老弱婦孺以外，一般都會請民眾自行丟上車。

針對這起垃圾車隨車隊員沒有幫忙拿垃圾一事，洪崇棠指出，一般狀況都會希望民眾自己把垃圾丟上車，因為，隊員不知道垃圾有多重，很可能會因此受傷，這是標準作法。如果遇到年長者，就會協助接過垃圾，但這屬於特殊狀況。

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洪崇棠表示，根據了解，隊員因為戴口罩，加上未主動協助接過垃圾，由於店家垃圾有點重，店家誤以為隊員是在瞪她，如果因此造成民眾不滿，他先致上歉意，將會教育隊員，讓收運垃圾都能夠順利完成。

不過，店家表示，昨天傍晚是老闆娘去倒垃圾，因為看到隨車人員的臉色不好，就隨口說了句「面腔這麼難看」，結果，垃圾車向前滑行一小段之後停下來，隨車人員就下車往回走，反擊說了句「罵什麼」，這時後方的回收車人員也加入戰局，老闆也上前關切，雙方就此引爆口角。

店家指出，昨天的口角，主要是新仇加上舊怨，因為排骨店的垃圾比較重，加上店面位於街道轉角，要把垃圾丟上車比較費力，以往就曾抱怨過隊員的收運態度，才會讓這次的碎念，引爆隊員特地下車來反擊，希望未來雙方都能各讓一步，讓店家好好好倒垃圾，清潔隊好好收垃圾。

彰化市清潔隊員聽到民眾碎念「面腔這麼難看」，隨車人員下車往回走質問「罵什麼」。（民眾提供）

彰化市清潔隊員聽到民眾碎念「面腔這麼難看」，隨車人員下車往回走質問「罵什麼」。（民眾提供）

彰化市清潔隊員聽到民眾碎念「面腔這麼難看」，隨車人員下車往回走質問「罵什麼」，民眾也上前回應。（民眾提供）

彰化市清潔隊表示，一般都是由民眾自行把垃圾丟上車。示意圖，與本新聞人物無關。（資料照）

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