新北高灘處更新河濱8座電梯鋼索 總長度超過2座台北101

新北市高灘處已完成更新河濱8座電梯鋼索，確保使用安全。（新北市高灘處提供）

2025/03/28 10:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處為提供友善的親水環境，於去年起針對河濱通往水岸的14座友善電梯，進行安全檢查及老舊電梯逐步更新鋼索，已完成8座電梯合計1360公尺鋼索更換，換算總長超過2座台北101大樓高度。

高灘處長黃裕斌表示，河濱公園位於河川區域，基於防洪需求，公園與市區間存在高聳的防洪牆或堤防，與市區鄰里公園相比，民眾較不易親近河濱綠地，市府從2013年起陸續在中和、三重、永和、三峽、新莊、板橋等人口稠密區域增設14座友善水岸電梯，讓有需求民眾無障礙到達河濱公園從事休閒活動。

請繼續往下閱讀...

高灘處說明，電梯鋼索的彈性、耐重度與使用狀態非常重要，一旦電梯保養廠商發現鋼索的鋼材有明顯變形、斷裂、鏽蝕或扭曲等狀況，就必須安排更換新的鋼索，確保電梯運行安全，高灘處除定檢過程更換鋼索外，另主動針對使用年限較久的電梯安排全面更新鋼索，已完成永和保安、綠寶石、博愛、三峽麻園溪、板橋新月、三重同安、龍門及長元等8座電梯鋼索更新。

黃裕斌補充，水岸電梯串聯市區及河濱無障礙動線，除去年度完工開放的新莊瓊林陸橋電梯外，今年正在施作三重環河陸橋改建及新設電梯工程，高灘處未來也會積極評估合適地點新設電梯或無障礙跨堤牽引道，期望方便民眾透過無障礙設施來河濱公園從事休閒活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法