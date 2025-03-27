海委會將邀請教師登東沙島 揭開南海屏障神秘面紗

東沙環礁潮間帶導覽。（海委會提供）

2025/03/27 16:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會舉辦「2025東沙生態體驗營」，將邀請全國教師親自踏上東沙島，深入體驗東沙環礁國家公園的生態環境，並實地了解周邊海域的執法現況，揭開南海屏障神秘面紗，即日起接受報名。

「2025東沙生態體驗營－教師梯次」預定今8月15日至19日舉行，對象為全國高中（職）、國中及國小在職教師，報名截止日為年4月10日。

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海委會指出，東沙島距高雄約240浬（約444公里），行政區隸屬高雄市旗津區，自2007年起設立為「東沙環礁國家公園」，惟目前仍為軍事管制區域，需經申請才可登島。

為提升師生對東沙島及南海海域權益維護的認識，海洋委員會規劃學生與教師各一梯次，每梯次招收20名學員，搭乘海巡署艦艇前往東沙島。

海委會表示，往返東沙島的航程單程約需18小時，學員將藉由搭乘海巡艦艇，深入體驗海巡勤務及海域執法的真實情境。在東沙島的3天2夜行程中，將安排包含海洋保育、生態復育、海巡工作實務、淨灘行動及環境導覽等課程。

此外，為強化教師海洋教育量能，海委會將於5月23日至25日於國立臺灣海洋大學（基隆）辦理「海洋素養種子教師培訓」活動，培訓全國200-220位高中（職）、國中及國小教師成為海洋素養種子教師，參訓人員將可優先錄取參加今年度東沙生態體驗營，報名期間至4月20日截止。

安排浮潛探索東沙海洋生態。（海委會提供

去年學員在高雄艦艏前合影。（海委會提供）

學員在高雄艦飛行甲板合影。（海委會提供）

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