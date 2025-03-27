為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海委會將邀請教師登東沙島 揭開南海屏障神秘面紗

    東沙環礁潮間帶導覽。（海委會提供）

    東沙環礁潮間帶導覽。（海委會提供）

    2025/03/27 16:21

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會舉辦「2025東沙生態體驗營」，將邀請全國教師親自踏上東沙島，深入體驗東沙環礁國家公園的生態環境，並實地了解周邊海域的執法現況，揭開南海屏障神秘面紗，即日起接受報名。

    「2025東沙生態體驗營－教師梯次」預定今8月15日至19日舉行，對象為全國高中（職）、國中及國小在職教師，報名截止日為年4月10日。

    海委會指出，東沙島距高雄約240浬（約444公里），行政區隸屬高雄市旗津區，自2007年起設立為「東沙環礁國家公園」，惟目前仍為軍事管制區域，需經申請才可登島。

    為提升師生對東沙島及南海海域權益維護的認識，海洋委員會規劃學生與教師各一梯次，每梯次招收20名學員，搭乘海巡署艦艇前往東沙島。

    海委會表示，往返東沙島的航程單程約需18小時，學員將藉由搭乘海巡艦艇，深入體驗海巡勤務及海域執法的真實情境。在東沙島的3天2夜行程中，將安排包含海洋保育、生態復育、海巡工作實務、淨灘行動及環境導覽等課程。

    此外，為強化教師海洋教育量能，海委會將於5月23日至25日於國立臺灣海洋大學（基隆）辦理「海洋素養種子教師培訓」活動，培訓全國200-220位高中（職）、國中及國小教師成為海洋素養種子教師，參訓人員將可優先錄取參加今年度東沙生態體驗營，報名期間至4月20日截止。

    安排浮潛探索東沙海洋生態。（海委會提供

    安排浮潛探索東沙海洋生態。（海委會提供

    去年學員在高雄艦艏前合影。（海委會提供）

    去年學員在高雄艦艏前合影。（海委會提供）

    學員在高雄艦飛行甲板合影。（海委會提供）

    學員在高雄艦飛行甲板合影。（海委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播