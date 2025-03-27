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    十三行小志工長大當博物館員 八里女孩分享獨家在地玩法

    攝影愛好者可在「舢舨路攝影行」路線捕捉船隻身影。（圖由十三行博物館提供）

    攝影愛好者可在「舢舨路攝影行」路線捕捉船隻身影。（圖由十三行博物館提供）

    2025/03/27 13:16

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館員張媛茹從小在八里成長，國中二年級成為博物館小志工，如今她將童年的感動化為推廣在地文化的動力，推出「八里好行」線上旅遊地圖，規劃出8條含親子同遊、文史探索、生態體驗等主題路線，與旅客一同分享八里的魅力。更多資訊請至十三行官網粉絲專頁查詢。

    張媛茹表示，「這裡承載著我成長的回憶，每一條巷弄都有專屬的故事」，她國中二年級加入「十三行文化導覽社」，成為八里小志工，為她種下文化推廣的種子，大學畢業後，她選擇回到八里服務，希望讓更多人認識這片土地的故事，傳承給更多八里小志工。

    張媛茹分享，「八里好行」線上旅遊地圖由她親手繪製，結合多年導覽經驗與在地視角，8大主題路線特色鮮明，「藝童趣旅行」可體驗水興公園獨特遊具；「愛你13幸福行」邀情侶漫步河岸；攝影愛好者能在「舢舨路攝影行」捕捉古船身影；挑戰者在「伺肌而行」路線，飽覽台北港與大屯山脈景致；另有銀髮族專屬「舞動青春樂齡行」、深度文史的「蹓躂舊城文史行」、單車族「騎鐵馬綠遊行」與寵物友善「八里毛孩兜風行」。持十三行博物館當月門票更可享八里左岸、淡水老街及淡水將捷金鬱金香酒店等近百商家優惠。

    十三行博物館館長羅珮瑄表示，「八里好行」地圖展現新世代對家鄉文化的創新與傳承，更以在地視角為旅人打造貼近生活的旅遊體驗，線上地圖即日起開放免費下載，邀請旅客展開一趟八里小旅行。

    線上地圖八條主題路線特色鮮明，為不同群眾打造專屬路線。（圖由十三行博物館提供）

    線上地圖八條主題路線特色鮮明，為不同群眾打造專屬路線。（圖由十三行博物館提供）

    每條路線融入博物館員張媛茹私房記憶，無私分享她最愛的自行車道。（記者陳奕劭攝）

    每條路線融入博物館員張媛茹私房記憶，無私分享她最愛的自行車道。（記者陳奕劭攝）

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