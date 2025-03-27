清明連假用路人注意！ 交通部公布疏運計畫

交通部說明，國道部分為分散返鄉掃墓車潮，提前2週，於週末期間3月22日（六）、23（日）、29（六）及30（日）實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制。（圖由行政院提供）

2025/03/27 12:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕清明連假即將到來，行政院長卓榮泰今（27）日於行政院會聽取「清明節連假交通疏運計畫」。交通部說明，國道部分為分散返鄉掃墓車潮，提前2週，於週末期間實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制。

交通部指出，4月3日（四）至4月6日（日）假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

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另為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部建議出發上國道時間：西部國道4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發；4月5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國道5號4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

至於省道重點部分，交通部說明，在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於封閉台61線竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

此外，大眾運輸部分，交通部表示，高鐵疏運期間共加開201班次（南下94班、北上107班），總計提供1291班次。台鐵疏運期間全線加開全線加開157班列車（西線73列次、東線71列次、南迴線13列次），並加開花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

國道客運部分，交通部說明，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價或租車優惠。

航空部分，交通部說明，疏運期間共計提供1636架次、13萬646座位，其中離島管制航線計1412架次，12萬1698座位。海運部分，台灣本島與離島間9條航線，規劃1100航次，提供24萬4118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供5萬6568人次運能。

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