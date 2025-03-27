為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清明連假用路人注意！ 交通部公布疏運計畫

    交通部說明，國道部分為分散返鄉掃墓車潮，提前2週，於週末期間3月22日（六）、23（日）、29（六）及30（日）實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制。（圖由行政院提供）

    交通部說明，國道部分為分散返鄉掃墓車潮，提前2週，於週末期間3月22日（六）、23（日）、29（六）及30（日）實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制。（圖由行政院提供）

    2025/03/27 12:21

    〔記者鍾麗華／台北報導〕清明連假即將到來，行政院長卓榮泰今（27）日於行政院會聽取「清明節連假交通疏運計畫」。交通部說明，國道部分為分散返鄉掃墓車潮，提前2週，於週末期間實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制。

    交通部指出，4月3日（四）至4月6日（日）假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

    另為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部建議出發上國道時間：西部國道4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發；4月5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國道5號4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

    至於省道重點部分，交通部說明，在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於封閉台61線竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

    此外，大眾運輸部分，交通部表示，高鐵疏運期間共加開201班次（南下94班、北上107班），總計提供1291班次。台鐵疏運期間全線加開全線加開157班列車（西線73列次、東線71列次、南迴線13列次），並加開花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

    國道客運部分，交通部說明，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價或租車優惠。

    航空部分，交通部說明，疏運期間共計提供1636架次、13萬646座位，其中離島管制航線計1412架次，12萬1698座位。海運部分，台灣本島與離島間9條航線，規劃1100航次，提供24萬4118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供5萬6568人次運能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播