清明連假府城最大先人區湧掃墓潮 警超前1週交管疏導

南市警六分局預估清明連假轄內公墓區與納骨塔將湧現掃墓人車潮，提前一週在周邊道路做交管疏導。（圖由警方提供）（記者王俊忠攝）

2025/03/27 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕年度清明節腳步近，預計將湧現掃墓人、車潮，為確保交通順暢與用路人行車安全，台南市警六分局提前規劃轄內富貴南山紀念中心、國寶台南福座及崇孝塔等納骨塔與南山公墓周邊道路交通疏導、管制措施，籲請民眾配合管制措施，避開尖峰掃墓時段，減少塞車時間；消防局也提醒民眾掃墓不用火、環保又平安。

市警六分局從3月29日至30日及4月3日至6日，每天上午8時至下午4時掃墓時段，規劃相關交通管制措施如下：

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1、富貴南山紀念中心：採分流措施單線進出，汽、機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離場一律由大成路193巷口右轉行經大成路駛離。

2、西門路段（中華南路至大成路之間）：封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口禁止迴轉，並設置指引告示牌面，引導汽車於西門路與中華南路口迴轉；機車可至西門路與新都路口做兩段式左轉。

3、崇孝塔：4月4日上午8時至下午4時，於體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。

4、建議掃墓民眾可將車輛停放於新都路、西門路一段及中華南路一段路邊或大成路停車場（警察新村旁），亦可下載「台南好停APP」，隨時掌握周邊停車場最新狀況。

5、易壅塞建議改道路段：西門路一段、大成路及新都路預計於每天下午一時前會有較多掃墓人潮，建議外出旅遊的民眾可提早改道行駛，避開該區域掃墓人（車）流。

另3月28日至4月20日FOCASA馬戲團在南區「水交社文化園區」舉辦活動，預估將吸引許多親子遊客，民眾如開車前往，可多利用水交社路路邊停車格、永成路路外停車場、體育之心路外停車場、棒球場北側路外停車場、西門健康立體停車場、體育路路外停車場、南門路237巷停車場及南門路231巷臨時停車場等公有停車場停車。

南市警六分局長劉全福表示，連假掃墓期間車流量大，請駕駛人遵守交通規則，避免違規停車、超車或爭道行駛；另提醒民眾開車出遊前，應先檢查車況（五油三水一輪），並提早出門以避開壅塞時段。民眾行經各管制路段（口）時，務必發揮耐心，遵守現場員警與協勤人員的指揮及引導，維護道路安全與順暢。

消防局長李明峯也提醒，為降低公墓火警發生率，請民眾祭祖掃墓「不用火」，應採行「除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」，可減少火災引起空氣汙染與消防人員救災奔波辛勞，降低市民傷亡與財物損失。

南市警六分局預估清明連假轄內公墓區與納骨塔將湧現掃墓人車潮，提前一週在周邊道路做交管疏導。（圖由警方提供）（記者王俊忠攝）

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