頻遭暴力攻擊 罷免羅智強團體不再容忍逕行告發

罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾」17日表示，近期在各戶外連署點開始頻繁遭遇言語攻擊與肢體暴力，已嚴重危及志工人身安全。（大安強強滾提供）

2025/04/17 13:35

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾」，本月9日宣布二階連署收件達2萬4000份，達法定門檻。罷團指出，從4月5日開始，罷免志工在東門市場、明曜百貨、大安站等多處連署點開始頻繁遭遇言語攻擊與肢體暴力，已嚴重危及志工人身安全，今（17）日鄭重聲明，對於過激行為不再容忍，將直接以違反選罷法第98條告發。

大安強強滾表示，《公職人員選舉罷免法》第98條指出，以強暴、脅迫或其他非法之方法妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署者，處5年以下有期徒刑。此外，暴力行為也可能構成刑法上的毀損罪、強制罪或傷害罪等刑事責任。

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罷團指出，4月12日在明曜百貨有中年女性口出惡言，直接毀損連署書；4月13日在善導寺附近，志工遭到桃園市政顧問、新黨副秘書長游智彬連番言語與動作挑釁，並被拍攝作為直播素材；最嚴重的是4月16日，有民眾已經意圖對志工出拳相向。

罷團表示，他們遭遇的不只是言語霸凌，還包括以雨傘敲擊志工頭部、故意弄濕連署書、假意連署卻亂畫毀損連署書、肢體推擠及出拳威脅等惡劣行為，並指這些都已明顯違反選罷法第98條。

大安強強滾說，他們一直秉持理性態度，但近期干擾行為愈趨嚴重，已超出容忍底線。即日起，如遭遇滋擾行為，經勸導後仍不改善，他們將不再容忍，將立即蒐證並逕行以違反選罷法第98條向相關單位告發。罷團強調，罷免是憲法賦予公民的權利，期盼持不同政治立場的民眾深思熟慮，切勿以身試法。

罷團表示，每場連署活動均依法申請許可，且有警察在場維持秩序，望各界支持民主價值，以和平理性方式表達意見。

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