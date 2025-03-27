NCC委員人數不足！廣電事業換照卡關 陳崇樹：會讓業者留在平台

陳崇樹說，NCC也會告知申請業者審查進度，並建議平台業者讓尚在換照中的業者繼續播出。（記者林志怡攝）

2025/03/27 10:01

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，今年上半年有37家業者受影響。NCC代理主委陳崇樹說，目前有法規可協力，讓換照中的業者繼續留在平台上，NCC也會告知申請業者審查進度，並建議平台業者讓尚在換照中的業者繼續播出。

陳崇樹今日首度赴立法院交通委員會報告業務概況並備質詢，會前接受媒體聯訪指出，目前NCC委員人數不足半數，導致許多業務無法進行，其中影響最嚴重的是廣電事業經營執照換照程序也無法完成。

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陳崇樹說，目前NCC採取2方面的處理作法，對於申請換照業者，會告知換照進度，且因申請換照業者沒有故意或過失，NCC也會將相關情況告知有線電視系統業者，建議他們基於公益與收視聽眾權益考量，讓尚在申請換照中的業者繼續播出。

此外，陳崇樹提到，有線電視基本頻道若希望下架，涉及營運計畫變更，需報經NCC委員會同意，而目前委員會無法召開，因此此類基本頻道也無法下架，法規剛好可以互相協力，讓尚在申請換照中的業者繼續留在平台上。

陳崇樹進一步指出，無線電視、廣播涉及頻率問題，根據「電管法」規定，若要收回頻率，NCC需廢除業者經營許可或廣電執照，而NCC已經與數位步初步溝通並取得共識，也會發函予申請業者與相關平台、系統業者，說明情況並請業者「維持現狀」，讓無線電視、廣播可以正常播出。

對於廣電事業換照問題，陳崇樹說，今年7月前計有37家事業受影響，大致都會採取類似的方式處理，也希望平台業者尊重收視聽眾的權益跟維護公共利益，能夠維持現狀，而法規也有可以互相協力的部分，讓有線電視基本頻道目前不會被下架。

國民黨立委洪孟楷質詢時則質疑，行政院尚未把NCC委員名單送入立法院，NCC是否詢問過行政院相關提名進度？陳崇樹坦言，不清楚行政院是否將提名委員名單送入立法院，委員提名屬行政院長職權；洪孟楷則認為，NCC應向行政院了解現狀，若行政院能提出合適的名單，立法院沒有不接受的理由。

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