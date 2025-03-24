連日熱如夏天！這天起打回冬天「雨神雷神」同行

氣象專家表示，晴朗穩定的天氣，到了週五（28日）上半天開始變天。（資料照）

2025/03/24 08:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（24日）各地大多為晴到多雲的天氣，氣溫持續上升，西半部高溫上看30度，不過各地日夜溫差大，早晚低溫約14至18度，早出晚歸記得添加衣物。不過氣象專家表示，晴朗穩定的天氣，到了週五（28日）上半天開始變天，「雨神邀雷神」報到！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今起至週四（27日），天氣晴朗穩定。週五上半天開始變天，受鋒面通過及大陸冷氣團南下雙重影響，天氣轉趨不穩，北部及東北部轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；在此同時，北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有局部短暫陣雨，各地降雨機會明顯增大。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則在「氣象應用推廣基金會」專欄發文表示，今日至週四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地白天高溫皆在30度以上，明日至週四更由32度逐日升至34度左右，「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度；清晨西半部易起霧，影響能見度。

吳德榮也提醒，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在週五早晨抵達；鋒面通過時伴隨局部陣雨，天氣變化很明顯。歐美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣均調弱，約僅為「大陸冷氣團」或「東北季風」的強度，但仍將造成氣溫驟降，由週四的「晴熱如夏」、轉為週五至下週日的「濕冷如冬」，「乍暖還寒」要注意調適。31日至4月2日冷空氣逐日減弱，但天氣並未好轉，容易有雨、北台灣仍濕涼。

「林老師氣象站」發文表示，雨神邀雷神，週五報到！（圖擷取自「林老師氣象站」）

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