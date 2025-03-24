泡麵蓋子超難撕！ 網教用「1物」爽快又俐落

網友抱怨，台灣的泡麵碗蓋越來越難撕。（資料照）

2025/03/24 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泡麵是不少人的宵夜首選，不過有網友抱怨，認為台灣泡麵的蓋子非常難撕開，與日本、韓國的泡麵相比更是有明顯落差，讓網友怒喊，「每次拆開蓋子像在簽生死狀！」

一名網友在臉書「一個他媽的社團」發文表示，希望台灣泡麵廠商，能夠多花些心思在包裝上，直呼「每次拆開蓋子像在簽生死狀！」網友認為，與日韓相比，「台灣的泡麵廠商每一家都一樣爛！人家韓國日本的碗麵都不會這樣，就只有台灣的碗麵超難撕開」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣的碗裝泡麵，沒有一碗可以誇的」、「每次撕，連泡麵碗的內膜也會拉開」、「不得不說，近年泡麵的包裝很掉漆，比以前難撕很多，量少價貴包裝爛」、「我覺得調理包才難，常常噴的到處都是」、「這幾年的都很難撕，不過好處是沒再買過受潮的泡麵」、「每次要撕開蓋子都像是捧著心肝一樣小心翼翼」。

也有網友分享，只要使用「筷子」就能夠完美的泡麵蓋子撕開，「先撕開一角，再準備一支筷子，接著把上蓋只用筷子捲起來，然後慢慢捲緊」，直呼要慢工出細活就能夠俐落的把碗蓋撕開。

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