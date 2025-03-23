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    彰化二林馬路驚現天坑 深2.5米險吞車

    彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口下午發生路面掏空，破洞深達2.5公尺，警方獲報到場圍起封鎖線，防止車輛誤入。（翻攝臉書二林人的大小事）

    彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口下午發生路面掏空，破洞深達2.5公尺，警方獲報到場圍起封鎖線，防止車輛誤入。（翻攝臉書二林人的大小事）

    2025/03/23 19:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口今（23日）下午2時許發生路面掏空事件，破洞深達2.5公尺，因該路段為當地交通要道，人車往來頻繁。事發當下，附近店家發現柏油路面突然出現破洞，立即向警方通報，彰化縣政府工務處獲報，立即派員勘查，並圍起封鎖線，防止車輛誤入。

    二林鎮公所建設課表示，初步測量破洞範圍約一個輪胎大小，但經開挖確認，路基下方已嚴重掏空，深度達2.5米，直徑約2至3米，所幸事發時無重車經過，否則恐釀重大意外。

    地方民眾表示，事發地點鄰近仁和宮，人車眾多，路面突然出現破洞，令大家嚇一跳，趕緊先用椅子跟樹葉示警，提醒用路人誤闖，研判掏空原因可能與十多年前當地進行的污水工程有關，疑因土方回填未夯實，導致土壤逐漸流失。

    縣府工務處表示，獲報後立即派員勘查，並檢視周遭管線是否有異常或進一步擴散風險，預計明日回填土方，以確保道路安全。

    彰化二林中正路與莊敬街口路面突然出現破洞，地方民眾趕緊先用椅子跟樹葉示警，提醒用路人誤闖。（翻攝臉書二林人的大小事）

    彰化二林中正路與莊敬街口路面突然出現破洞，地方民眾趕緊先用椅子跟樹葉示警，提醒用路人誤闖。（翻攝臉書二林人的大小事）

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