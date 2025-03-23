瘋媽祖倒數！ 大甲媽鑾轎這4天走進彰化駐駕3宮廟

一年一度的大甲鎮瀾宮遶境進香活動，鑾轎經過彰化縣總是吸引大批信眾一路跟隨。（資料照，記者張聰秋攝）

2025/03/23 16:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆3月即將迎來一年一度的媽祖遶境進香活動，大甲鎮瀾宮將於4月4日晚上出發，依照行程安排，媽祖鑾轎將有4天行經彰化，並在縣內3間宮廟駐駕。想感受進香氛圍、親眼見到媽祖鑾轎的民眾，可把握機會，一起走進人潮，祈求平安與福氣。

媽祖聖誕是每年農曆3月23日，全台各地的媽祖廟與信眾都會舉辦祝壽與慶典活動，其中又以遶境進香最具代表性。這項宗教傳統自古流傳，形成了「農曆3月肖（瘋）媽祖」的民俗文化。

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大甲鎮瀾宮遶境活動是全台規模最大的宗教盛事之一，今年彰化縣警察局規劃投入3008人次警力維護秩序與交通，防範搶轎等突發狀況。警力部署重點將放在預估衝突較多的彰化市與北斗鎮，與去年相同。

根據遶境路線，媽祖鑾轎將於4月4日晚上10點45分起駕，預計5日中午過後從大度橋進入彰化市區，當晚9點左右經過民生地下道後，駐駕彰化市南瑤宮。回程時，將於10日進入北斗鎮，11日再度回到彰化市，當晚駐駕永樂街天后宮，12日清晨離開彰化進入台中。

換句話說，9天的遶境行程中，有4天（5日、10日至12日）會經過彰化，其中5日駐駕彰化市南瑤宮、10日駐北斗奠安宮、11日駐永樂街天后宮。

今年活動剛好碰上4天清明連假，預估參與的人數將會比去年多，許多民眾相約好當日不缺席，一起來追轎，準備為家人與自己祈求平安、身體健康。

大甲鎮瀾宮每年回程駐駕彰化市永樂街天后宮，人潮擠得水洩不通。（記者張聰秋攝）

今年大甲媽祖遶境進香活動，剛好碰上4天清明連假，其中，有4天鑾轎走進彰化縣，會駐駕3間宮廟。（圖擷取自大甲鎮瀾宮臉書）

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