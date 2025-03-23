中央挹注基隆近7500萬 升級2段臨海自行車道

基隆市政府獲得中央挹注近7500萬元，將針對2段臨海岸的自行車道改善、升級。（記者盧賢秀攝）

2025/03/23 16:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公路局補助基隆市政府近7500萬元，將針對轄內2段鄰近海岸的自行車道路線改善、升級，包括外木山濱海廊帶以及北寧路平浪橋附近，希望未來吸引更多民眾到基隆遊憩，輕鬆騎乘自行車、享受海風吹拂。

基隆市政府表示，為了推廣綠色低碳旅遊，市府向交通部公路局申請「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助，目前基隆市有2段濱海的自行車道，其中1段在基隆外木山濱海廊帶，另1段在北寧路平浪橋附近，這2處路段共爭取到中央挹注7498.3萬元，將用於自行車道的修繕、升級及串連。

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其中，外木山濱海廊帶自行車道既有欄杆老舊、破損，部分設施斑駁剝落，公路局全額補助5734.1萬元，將全面修繕、更新，並考量人行及自行車道分流設計，重新規劃動線，希望自行車騎士盡情暢遊，休閒散步的民眾也能不受來往車輛干擾，提高休憩品質。

另外，國立海洋科技博物館也提案「海科主題館區自行車道串連計畫」，獲得公路局補助1764.2萬元，將以現有自行車道為基礎，串連從海科館本館經平浪橋、潮境公園一帶，屆時從長潭里漁港到八斗子漁港之間，將打造完整的自行車觀光廊帶。

海科館指出，這項工程完工後，未來民眾可以從海科館本館出發，騎乘自行車沿著海岸線串連望海巷、長潭里漁港、潮境海岸、八斗子漁港等景點，感受基隆獨特的海洋魅力，今年起陸續發包動工，盼促進觀光旅遊發展。

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