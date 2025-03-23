高雄八卦國小通學步道 首採公民參與共造護童

高雄八卦國小通學步道首採公民參與共造護童。（記者黃良傑攝）

2025/03/23 16:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市仁武區八卦國小通學步道完工，闢建長約385公尺、1080平方公尺面積步道，優化鄰里之間的通行環境，嘉惠全校師生及家長接送，特別引進公民參與方式，學校與北高雄社區大學、行人路權促進會合作規劃，提供了鄰近3萬5千名居民友善交通環境。

八卦國小發現連接學校道路，因部分道路寬度不足，而且無人行步道，學童、居民與車輛爭道險象環生，加上路口沒有斑馬線、紅燈秒數太短等問題，不僅交通壅塞，連人行道上的隆起樹穴，也影響了無障礙空間，對學生通行安全造成潛在威脅。

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八卦國小通學步道在設計初期，學校與北高雄社區大學、高雄市行人路權促進會合作，首次引進公民參與方式，邀請在地議員、里長、社區居民及學生家長，針對通學步道現況進行全面盤點，讓大家的想法被聽見，通學步道串聯街坊社區友善通行，讓家長們內心比較安心，尤其通學步道變寬順，學校也變得煥然一新。

教育局長吳立森今（23）日表示，通學步道工程完工後，校內上千名師生安全守護更加升級，透過公部門和民間同心協力，參與八卦國小通學步道規劃，不僅提升了學童的通行安全，也樹立了社區共同參與公共建設的典範，將持續引導公民參與結合通學環境工程，為市民打造更友善的就學環境。

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