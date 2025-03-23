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    水嘎！紫色、金黃、粉嫩一次登場 彰化賞花秘境正美

    北彰化八卦山的錫葉藤正盛開，一整片夢幻紫色非常吸睛；縣長王惠美臉書分享美照，歡迎大家抓緊花期前來賞花一遊。（圖由縣府提供）

    北彰化八卦山的錫葉藤正盛開，一整片夢幻紫色非常吸睛；縣長王惠美臉書分享美照，歡迎大家抓緊花期前來賞花一遊。（圖由縣府提供）

    2025/03/23 15:26

    〔記者張聰秋／彰化報導〕春分剛過，天氣轉暖，正是出門賞花的好時機。彰化縣各地花海陸續綻放，北彰化八卦山的錫葉藤正盛開，一整片夢幻紫色非常吸睛；南彰化員林市的黃花風鈴木和蜀葵花也接力登場，金黃花朵像灑下「黃金雨」，粉嫩蜀葵花朵隨風搖曳，吸引不少民眾拍照打卡。

    縣長王惠美也在臉書分享美照，提醒大家花期有限，現在是最美的時候，趁著天氣好，不妨帶家人朋友走走賞花，留下春天的回憶。

    這兩天在芬園鄉文德國小舉辦的「鷹揚八卦賞鷹活動」吸引滿滿人潮，不少人經過139縣道時，被山谷中一整片紫色錫葉藤吸引駐足拍照。王惠美經過時也應「鄉親咖啡」園區主人的邀請入內參觀，院子裡種了2000多棵錫葉藤，景色相當壯觀。

    她說，這裡每年花季都上演「紫爆」，今年也不例外，預估花期到4月初，是來喝下午茶、放鬆身心的好時機。

    員林市八堡一圳沿岸的黃花風鈴木也進入盛開期，花開成片、數量驚人，讓人目不暇給。而每年固定舉辦的「員林蜀葵花季」今年邁入第11年，花期約1個月，地點就在員林市南區公園旁的大型蜀葵花田（大饒路803巷21號對面）。即日起至4月20日免費開放入園，花田占地8000平方公尺，種有上萬株蜀葵，每年吸引不少遊客，成為賞花熱門景點。

    員林市八堡一圳沿岸的黃花風鈴木也進入盛開期，花開成片，碩大就是美。（圖由縣府提供）

    員林市八堡一圳沿岸的黃花風鈴木也進入盛開期，花開成片，碩大就是美。（圖由縣府提供）

    員林市蜀葵花海又來炸場了，粉嫰花朵盛開，嬌滴滴吸引人眼球。（圖由縣府提供）

    員林市蜀葵花海又來炸場了，粉嫰花朵盛開，嬌滴滴吸引人眼球。（圖由縣府提供）

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