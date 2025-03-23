台東5大景點入選台灣觀光100亮點 今年均辦活動盼創造人潮

台東池上大坡池入選台灣觀光100亮點，7月24日將辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

2025/03/23 14:03

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光署日前公布台灣觀光100亮點，台東有鹿野鄉鹿野高台、池上鄉大坡池、太麻里鄉太麻里曙光園區、大武鄉9420濱海休憩區、成功鎮三仙台等五大知名景點入選，展現豐富自然景觀與人文特色，搭配熱氣球嘉年華及最美星空活動多在這些景點演出，提升台東在國內外旅遊市場吸引力。

台東縣政府表示，這次入選台灣觀光100亮點的台東景點各具特色，充分展現台東多元觀光魅力。其中，鹿野高台是台灣最具代表性的熱氣球及飛行傘體驗地點，今年7月5日至8月21的熱氣球嘉年華，遊客在此搭乘熱氣球繫留或自由飛，俯瞰縱谷美景，更可享受在天空靜謐漫飛樂趣，還有飛行傘，書寫自己的飛行日記。大坡池位於池上鄉，湖光山色相映成趣，適合騎乘自行車環湖，感受寧靜優美的田園風光，7月24日也將舉辦大坡池熱氣球光雕音樂會。

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太麻里曙光園區是迎接第一道曙光最佳地點，每年元旦吸引眾多遊客前來，壯麗日出美景令人驚嘆，7月10日結合熱氣球、日出及蔚藍太平洋，舉辦獨有魅力的太麻里曙光園區曙光光雕音樂會。大武9420休憩區以無敵海景著稱，結合文創及裝置藝術，提供旅人放鬆身心的休憩點，夜幕浪濤聲與繁星交織也是台東絕佳的觀星場域，7月26日在此舉辦最美星空音樂會。

三仙台是台東最具代表性的自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天遊客可近距離欣賞海蝕地形與壯闊海景，夜晚三仙台純淨無光害絕美星空，是觀星愛好者的天堂，8月23日將舉辦成功鎮三仙台場次最美星空音樂會。

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