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    桃市公車準點率屢被詬病 交通局提高裁罰標準

    桃市府交通局表示，桃園市平均公車發車準點率，已從去年4月79.72%提高到今年2月95%。（資料照）

    桃市府交通局表示，桃園市平均公車發車準點率，已從去年4月79.72%提高到今年2月95%。（資料照）

    2025/03/23 11:33

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公車準點率屢被詬病，甚至出現班表或系統有，但實際未發車的「幽靈公車」，桃市府交通局表示，隨著「駕駛荒」缺口紓解，平均公車發車準點率從去年4月79.72%提高到今年2月95%，今年1月起提高裁罰標準，將每日發車準點率標準從92%提高到95%，若累積9天以上未達標，各路線每月處分5000元，漏班每班次處罰6000元。

    TPASS上路推升桃園公車運量，「駕駛荒」卻加劇公車誤點、漏班等情形，交通局表示，去年3月祭出公車駕駛受訓即就業計畫，由市府與客運業者合作培訓人力，桃園市公車駕駛從去年1月最低708人，到今年2月增加至814人，隨著「駕駛荒」缺口縮小，平均公車發車準點率從去年4月79.72%低點逐步回升，去年11月93.03%、今年1月94.41%，今年2月已達95%。

    交通局表示，為提升公車準點率，除持續增補公車駕駛人力，也汰換578輛公車老舊車機，並增加虛擬站點密集度，以便能更精確掌握公車實際發車狀況，此外，今年1月起提高裁罰標準，將每日發車準點率從92%提高到95%，若每日發車準點率未達95%，累計9天以上，各路線處分5000元，若有漏班情形每班次處罰6000元，以今年度桃園公車發車情形來看，1月平均公車發車準點率為94.41%，而桃園每日發車約4000班次，約有236班次有誤點情形，其中1%為漏班，2月的平均發車準點率已有95%，同時要求業者針對準點率95%以下路線進行檢討改善。

    另為提升公車到站間的準點率，預計今年底前完成公車動態新系統建置，加入天候、路況等參數，讓候車民眾更精準掌握公車到站時間。

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