全國高中儀隊競賽 鶯歌工商、北科附工、莊敬高職闖決賽

鶯歌工商以精湛整齊的槍法獲得評審青睞，斬獲北區初賽冠軍頭銜。（陸軍司令部提供）

2025/03/22 21:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕國防部「第八屆全國高中儀隊競賽」北部地區初賽今在桃園市藝文廣場舉行，北區初賽共有12所學校參加，桃園則有內壢高中、北科附工2所學校參賽，最後由鶯歌工商、北科附工、莊敬高職獲得前3名，並取得參加決賽資格。其中北科附工首次參賽，就以高難度花式旋轉操槍，展現高度默契與精湛技巧，奪得初賽亞軍。

北區初賽堪稱高手雲集，12所學校風格各異，結合時下流行的音樂，擺脫以往儀隊給人嚴肅的感覺，將青年學子的活力與儀隊操槍完美結合；各校儀隊同學無不使出渾身解數、拿出看家本領，展現精采且高水準的表演和操槍技巧，最終由鶯歌工商以精湛整齊的槍法獲得評審青睞，斬獲北區初賽冠軍頭銜。

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北科附工儀隊則同樣吸睛，以氣勢磅礡的動感音樂，搭配高難度花式旋轉操槍，展現高度默契與精湛技巧，啼聲初試就獲得亞軍，至於莊敬高職曾奪得四次決賽冠軍，也以不凡的技術及默契，獲評審肯定，3所學校將進入最後決賽，並與中、南區晉級隊伍一較高下。

主辦單位陸軍司令部也安排陸軍樂儀隊、陸專戰鼓隊、21砲指部「人型氣偶」表演，以及未爆彈處理小組裝備陳展、特戰傘具穿戴體驗等全民國防互動體驗攤位，充分展示國軍勤訓精練成果。

陸軍司令部表示，儀隊競賽目的在培育學子榮譽與愛國心，同時推廣全民國防教育，讓民眾在享受藝文饗宴之餘，更能親身參與國防事務，展現軍民一心的全民國防理念，達到強化全民防衛力量目標。

北科附工首次參賽，就以高難度花式旋轉操槍，展現高度默契與精湛技巧，奪得初賽亞軍。（陸軍司令部提供）

莊敬高職曾奪得四次決賽冠軍，也以不凡的技術及默契，奪得初賽季軍。（陸軍司令部提供）

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