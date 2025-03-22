灰面鵟鷹大場面來了！八卦山「鷹河流」大爆發最佳觀賞地點曝

灰面鵟鷹每年春分前後過境彰化北返，預計未來1星期在彰化八卦山制高點都有機會可以用肉眼看到。（彰化縣野鳥學會提供）

2025/03/22 17:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「鷹揚八卦」活動今天（22日）起一連2天在文德國小等地登場，吸引大批人潮迎接灰面鵟鷹到來，目前已觀測到約8000隻，雖比往年同期略少，但已進入「集中、大量」的高峰期，八卦山賞鷹平台有機會抬頭就能看到「鷹河流」生態奇觀。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，灰面鵟鷹在春分時節會過境彰化北返，預估高峰期3月18日到25日，前幾天氣候陰冷，渡海條件氣壓、氣候影響過境速度，目前已觀測到8000隻數量，確實比往年略少。

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李益鑫說，天氣已放晴，預計未來1星期進入過境高峰期，只要在彰化八卦山制高點，都有機會可以用肉眼看到灰面鵟鷹，最佳觀賞地點是賞鷹平台。

彰化縣長王惠美說，灰面鵟鷹又叫南路鷹，每年春分時節都會過境彰化，每年約1萬隻到3萬隻，這也是彰化縣的縣鳥，八卦山打造賞鷹平台，明天還有一天活動，歡迎到文德國小賞鷹。

農業處說，今年也提供免費接駁專車服務，台塑企業贊助免費「賞鷹專車」，明天也有提供服務，首班上午9點發車，約每1小時1班車，路線從台塑生醫悠遊館發車，經彰化火車站、賞鷹小平台（139縣道4K處）、芬園文德國小，歡迎多加搭乘。

彰化縣長王惠美到文德國小用望遠鏡觀賞灰面鵟鷹。（記者劉曉欣攝）

預計未來1星期在彰化八卦山制高點都有機會可以用肉眼看到看到灰面鵟鷹。（彰化縣野鳥學會提供）

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