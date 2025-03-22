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    台中清水48年「V字塌陷樓」屋主未通報建物現況 中市府將開罰

    清水中興街5棟相連透天厝爛尾樓屋齡達48年，頂樓塌陷宛如廢墟。（記者張軒哲攝）

    清水中興街5棟相連透天厝爛尾樓屋齡達48年，頂樓塌陷宛如廢墟。（記者張軒哲攝）

    2025/03/22 17:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街一處大樓5、6樓今天（22日）凌晨坍塌，這處爛尾樓屋齡達48年，當時是建商與地主合建，因建商資金不足，蓋到一半就停了，5樓與6樓長年裸空，當地居民覺得像廢墟，目前房屋所有權人是當時的蔡姓地主，屋主有在4樓通往頂樓樓梯製作鐵門防範卻沒有向市府通報。

    台中市都發局長李正偉表示，屋主沒有通報大樓現況使其成為危險建物，也沒有做相關措施保護租客，會依建築法相關規定裁罰。

    立委蔡其昌表示，台中市府應該積極了解房屋塌陷原因，讓清水居民安心，並將建築物周邊維護工作做好。

    在地市議員楊典忠說，台中市府應該落實危樓查核，加強危險建築管理，保障民眾居住安全，這處建築有不少弱勢戶租屋，市府要妥善協助後續安置。

    清水區中興街5連棟危樓塌陷，台中市府並未列管危樓。台中市都發局長李正偉呼籲，建築物所有權人跟使用人必須依建築法規定自行查察，若有相關危險建物也可以向市府通報，後續會利用相關技師協助查察，掌握沒有自行通報的部分。

    清水中興街5棟相連透天厝爛尾樓屋齡達48年。（記者張軒哲攝）

    清水中興街5棟相連透天厝爛尾樓屋齡達48年。（記者張軒哲攝）

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