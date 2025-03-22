庇佑闔家平安！大林聖賢宮「天香夜巡」登場 關聖帝君騎馬遶境

軟身關聖帝君神像150公分高，端坐馬匹遶境。（記者林宜樟攝）

2025/03/22 17:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕主祀關聖帝君的嘉義縣大林鎮聖賢宮，今天下午舉辦「天香夜巡」儀式，軟身關聖帝君神像端坐馬匹遶境大林鎮街頭，神情莊嚴步履穩健；聖賢宮創辦人徐双惠表示，天香夜巡規模一年比一年盛大，關聖帝君降福信眾，庇佑風調雨順闔家平安。

天香夜巡下午進行祭天台儀式，由宮主蔡麗輝、建廟主任委員呂武錦、創辦人徐双惠、國策顧問李秀美、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰、民雄鄉代表會主席涂文生、縣議員劉雅文、嘉義縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡等敬獻鮮花素果牲禮米酒。

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徐双惠說，天香夜巡是聖賢宮最重要慶典儀式，起源中國泉州洪瀨鎮關聖帝君廟，經迎請關聖帝君軟身神像，發揚天香文化，由108位男女老少志工在傍晚手持火把，照亮所經之處，象徵關聖帝君慈悲為懷，將沿路許多無常收為兵將，也照亮百姓人家，庇佑在家或出外打拚子弟；夜巡路程超過12公里，有來自全台各地1100多位善男信女與志工們參與，徒步6個多小時，於晚間9點返回宮廟。

夜巡儀式從關帝雷舞團開場表演開始，將舞關刀、跳舞、打鼓三種元素結合，展現獨特魅力與動感；哪吒三太子舞蹈表演動作可愛，吸引眾人眼光。

遶境出發時點燃起馬炮，第一炮敬告天神，啟動夜巡儀式，由宮主蔡麗輝、忠義會會長陳永元、慈善會會長劉弘勝一同點炮；第二炮迎請關聖帝君，驅邪避凶，護佑信眾平安；第三炮象徵神將護駕，巡境正式啟動。

今晚廟方準備14台傳統花燈藝閣車，與4台真人藝閣車、醒獅、北管、電音三太子，關平、周昌將爺、八家將，還有各式各樣陣頭隊伍，相當熱鬧。遶境時信徒們拿著掃把，沿路掃地，淨化道路、祈求消災解厄，清除穢氣迎接神明，表達虔誠與祈求平安。

夜巡遶境行經楠聖宮、朝傳宮、安霞宮、朝聖宮等，晚間將在大林火車站前舉行鑽轎底祈福，贈送護身香火袋活動。

表演團體演出。（記者林宜樟攝）

孩童逗趣可愛的舞蹈。（記者林宜樟攝）

莊嚴的舞關刀。（記者林宜樟攝）

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