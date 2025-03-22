為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    庇佑闔家平安！大林聖賢宮「天香夜巡」登場 關聖帝君騎馬遶境

    軟身關聖帝君神像150公分高，端坐馬匹遶境。（記者林宜樟攝）

    軟身關聖帝君神像150公分高，端坐馬匹遶境。（記者林宜樟攝）

    2025/03/22 17:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕主祀關聖帝君的嘉義縣大林鎮聖賢宮，今天下午舉辦「天香夜巡」儀式，軟身關聖帝君神像端坐馬匹遶境大林鎮街頭，神情莊嚴步履穩健；聖賢宮創辦人徐双惠表示，天香夜巡規模一年比一年盛大，關聖帝君降福信眾，庇佑風調雨順闔家平安。

    天香夜巡下午進行祭天台儀式，由宮主蔡麗輝、建廟主任委員呂武錦、創辦人徐双惠、國策顧問李秀美、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰、民雄鄉代表會主席涂文生、縣議員劉雅文、嘉義縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡等敬獻鮮花素果牲禮米酒。

    徐双惠說，天香夜巡是聖賢宮最重要慶典儀式，起源中國泉州洪瀨鎮關聖帝君廟，經迎請關聖帝君軟身神像，發揚天香文化，由108位男女老少志工在傍晚手持火把，照亮所經之處，象徵關聖帝君慈悲為懷，將沿路許多無常收為兵將，也照亮百姓人家，庇佑在家或出外打拚子弟；夜巡路程超過12公里，有來自全台各地1100多位善男信女與志工們參與，徒步6個多小時，於晚間9點返回宮廟。

    夜巡儀式從關帝雷舞團開場表演開始，將舞關刀、跳舞、打鼓三種元素結合，展現獨特魅力與動感；哪吒三太子舞蹈表演動作可愛，吸引眾人眼光。

    遶境出發時點燃起馬炮，第一炮敬告天神，啟動夜巡儀式，由宮主蔡麗輝、忠義會會長陳永元、慈善會會長劉弘勝一同點炮；第二炮迎請關聖帝君，驅邪避凶，護佑信眾平安；第三炮象徵神將護駕，巡境正式啟動。

    今晚廟方準備14台傳統花燈藝閣車，與4台真人藝閣車、醒獅、北管、電音三太子，關平、周昌將爺、八家將，還有各式各樣陣頭隊伍，相當熱鬧。遶境時信徒們拿著掃把，沿路掃地，淨化道路、祈求消災解厄，清除穢氣迎接神明，表達虔誠與祈求平安。

    夜巡遶境行經楠聖宮、朝傳宮、安霞宮、朝聖宮等，晚間將在大林火車站前舉行鑽轎底祈福，贈送護身香火袋活動。

    表演團體演出。（記者林宜樟攝）

    表演團體演出。（記者林宜樟攝）

    孩童逗趣可愛的舞蹈。（記者林宜樟攝）

    孩童逗趣可愛的舞蹈。（記者林宜樟攝）

    莊嚴的舞關刀。（記者林宜樟攝）

    莊嚴的舞關刀。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播