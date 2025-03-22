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    屏市海豐三山國王廟 擲12聖筊可拿50萬獎金

    屏市海豐三山國王廟擲筊活動領發財金活動今起連續3天舉行。（記者葉永騫攝）

    屏市海豐三山國王廟擲筊活動領發財金活動今起連續3天舉行。（記者葉永騫攝）

    2025/03/22 16:08

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市海豐三山國王廟慶祝神明三山國王生日，今天起連續3天舉行「擲筊領發財金」活動，信徒一次要擲3個筊杯，代表3位王爺，全數是都是聖筊才算一次，難度和機率都相當高，數學老師說，要拿到發財金3000元，機率是1/512，最高50萬元的12聖筊則是難上加難，機率比中樂透還低；三山國王廟執行長鄭賜川說，今年因為是第一次舉辦，明年會把難度降低。

    屏東市海豐三山國王廟是屏東知名的廟宇之一、也是地方的信仰中心，每年元宵節舉辦迓男孫燈活動時，當地熱鬧滾滾，家家戶戶設立香案迎接神明遶境，今年三山國王生日，廟方決定盛大舉辦，讓更多信徒前往向三山國王祝壽，因此決定舉辦「擲筊領發財金」的活動，讓信徒快樂參與神明生日。

    執行長鄭賜川表示，擲筊活動從今天（22日）起到24日止，每天上午9點到晚上9點，信徒只要在廟宇購買金香拜拜就能獲得一次擲筊的機會，擲筊一次要擲3個筊杯，分別為金色、紅色、綠色，代表大王、二王及三王，3個筊杯都是聖筊才算一次，只要擲出2次聖筊就獲得一對光明燈，連續3次就有3000元。

    數學老師說，一次擲3個筊，聖筊的機率為1/8，二次為1/64，三次為1/512，12筊機率為1/68719476736，難度算高了。

    屏市海豐三山國王廟擲筊領發財金活動今展開。（記者葉永騫攝）

    屏市海豐三山國王廟擲筊領發財金活動今展開。（記者葉永騫攝）

    擲筊活動一次要擲金、紅、綠三種筊杯。（記者葉永騫攝）

    擲筊活動一次要擲金、紅、綠三種筊杯。（記者葉永騫攝）

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