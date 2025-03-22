台東社工表揚 獲獎者有感而發「喘息靠社會福利、翻轉人生只能靠教育」

台東縣府22日表揚績優社工。（記者劉人瑋攝）

2025/03/22 14:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣社會處22日表揚25位績優社工與社福網絡成員，每位社工在長年服務過程中也各有自己遇到的不同故事。有社工表示，社會福利形成社會安全網、供有難者得以喘息，但要翻轉人生只能靠教育，就有寡母攜子揹巨債，靠著上進兒女取得高學位才改善，另有母親病重、眼見兒女大學順利畢業才嚥下最後一口氣。

4月2日為全國社工者日，受獎人之一的胡秋子多年來在縣警局少輔會工作，許多警局與少年相關活動都可見其身影，參與少年事件處理法修正、推動「行政輔導先行」機制。

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另一受獎人藍盈琪在台東縣友善關懷協會服務，本身就常辦理社福活動、關懷弱勢，有紀錄的是幫助偏鄉269位兒少、累積5萬多次服務，其外號「藍布丁」在台東更是名聲顯著。

社會處表示，目前全台都在「搶社工」，台東仍有2、30位社工缺額。活動中受獎的徐珩在社會處服務，本身就很有想法，做事積極。她說，自己服務十多年來，許多人獲得補助與金援多用以消費，但發現有2案例卻全力挹注在孩子的教育，「社福是供人喘息，但唯有教育才能讓家庭翻轉」。

徐珩舉例，自己服務過二案例，都是先生欠債由妻子償還，其中一位媽媽帶著兒女住小套房內躲債主，其丈夫在成為卡奴後，某一夜夫家全數搬離，每每自己家訪時，都緊張的快催自己入屋並立即關門、擔心被追債，但這位媽媽獲得金援並不用於一般消費或享樂，多挹注於兒女教育，目前兒女皆為台大醫科公費生。

另一位單親母也是獨自扶養一對兒女，先生入監後獨揹賭債等多項欠款，一子讀到法律系，日前才獲公費留學日本，另一子則就讀清華大學理工科。

徐珩說，這位媽媽本身就己罹癌，直到小孩全都大學畢業後才離世，算是心中負擔全釋，見到後代人生靠著教育翻轉才安然離去，自己所遇二案例皆比他人更加刻苦、獲得援助也不圖享樂而重視教育，「唯有靠教育才能翻轉人生」。

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